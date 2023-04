Koningsdag 2023: de leukste tweets en inhakers

Het is Koningsdag! Misschien ben je al in de vroege uurtjes opgestaan om je plekje in het park te claimen en je oude spullen te verkopen, of kom jij pas heel laat je bed uit omdat jij vooral van de Koningsnacht-traditie bent. In Utrecht was deze Koningsnacht zelfs zo druk dat de stad mensen moest afraden om te komen. We hebben duidelijk met zijn allen wel zin in een feestje en gelukkig is het de hele dag nog feest. Het feest van de koning, maar vooral van tompoucen, handjeklap en heel veel oranje. Dit zijn de leukste tweets en inhakers.

Google Doodle

De Google Doodle is helemaal in koningsdagsferen, want we zien er een soort tompoucenfabriek waarbij de oranje tompoucen (die normaliter roze zijn) een kroontje krijgen van een robothand. Klik erop en je komt meer te weten over deze unieke, nationale feestdag.

Google laat ook nog weten wat er qua zoekopdrachten populair is in deze tijd: "Ook in Google Trends zien we dat mensen meer informatie zoeken over de delicatesse. De zoekopdracht ‘tompouce’ staat hoog in het rijtje van populaire zoekopdrachten gerelateerd aan Koningsdag van de afgelopen zeven dagen, ‘oranje’ staat op nummer één. Andere populaire zoekopdrachten zijn ‘vrijmarkt’, ‘Staatsloterij’ en ‘schmink’. Mensen komen ook naar Google Zoeken voor antwoorden op hun vragen zoals de ‘timetable van 538 Koningsdag’, de ‘route Koningsdag Rotterdam’ en de ‘openingstijden van de Albert Heijn en IKEA op Koningsdag’."