Wat is NLDoet en wat kost het je om mee te doen?

Je kunt het natuurlijk wel groter aanpakken als je dat wil. Misschien kun je een groepje collega’s bewegen om het hek van de plaatselijke voetbalclub te schilderen, of gaan jullie vanaf nu elke week roelerend een paar uur in een keuken werken om daklozen aan een daghap te helpen. Goed om te weten: er zijn veel bedrijven die er enorm voor openstaan als medewerkers dit soort dingen ondernemen en bieden er zelfs deels vrij voor. Je kunt eens een balletje opgooien bij je leidinggevende, toch?

Vrijwilligerswerk

NLDoet is een actie die elk jaar in maart wordt gehouden voor twee dagen. Zie het als een soort meeloopstage voor uiteindelijk meer vrijwilligerswerk, of als een eenmalig ding per jaar waarin je je inzet voor anderen. Het hoeft echt niet grotesk te zijn, het is simpelweg dat vele handen licht werk maken. Bovendien kun je ook iets zoeken wat je echt leuk vindt: houd je enorm van dieren, kijk dan eens wat je voor je plaatselijke kinderboerderij kunt betekenen, of het asiel. Je kunt vaardigheden die je op het lijf geschreven zijn ook in vrijwillige vorm toepassen.