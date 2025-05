Fietsen naar je werk, het is iets waar je vaak in de winter niet aan moet denken, zo vroeg in die bittere kou, maar waar je in de warme zomerzon al een stuk minder tegenop zal zien. Deze lente zijn we gelukkig ook gezegend met veel zonuren en warmte, waardoor dat fietsen zo erg nog niet is. Twijfel je? Dit zijn de voordelen en nadelen van fietsen naar je werk

Fietsen naar je werk

Het is vandaag Fiets naar je Werk-dag. Vorig jaar hadden meer dan 30.000 mensen zich ingeschreven. Het is niet alleen een manier om bewegen te stimuleren, en vooral om de auto te laten staan, het is ook een goed doel: er werd vorig jaar meer dan 14.500 euro gedoneerd aan Cycling out of Poverty. In ruil voor je fietsprestatie heeft menig werkgever een ontbijtje of een orkestje klaarstaan om medewerkers welkom te heten. Maar goed, het gaat er natuurlijk om dat je dit niet alleen vandaag doet, maar als het even kan elke werkdag. Dit is waarom dat heel goed is, maar ook hoe het verkeerd kan uitpakken.

Voordeel: je ontwijkt files

Je kunt op de fiets natuurlijk lekker door. Je hoeft hoogstens te stoppen als er een brug openstaat of als het stoplicht rood is, maar verder kun je in Nederland gewoon door. Je kunt zelfs tijd inhalen door wat harder te fietsen, iets wat in de drukke ochtendspits bij de auto’s toch een stuk moeilijker is.

Nadeel: je fiets kan gestolen worden

Zeker als je een e-bike hebt, dan loop je het risico dat je fiets gestolen wordt. Nu hebben de meeste bedrijven wel een fietsenstalling en wordt er daar vaak minder snel gestolen, maar het is zeker als je in het centrum van een stad werkt waarschijnlijk wel even zoeken naar een veilige manier om je stalen ros te stallen.