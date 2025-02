Je bent die eeuwige tegenwind in Nederland helemaal zat, of je wil van je auto af, maar wel enigszins comfortabel kunnen reizen. Dat kan met een e-bike. Zeker als je voor je eerste e-bike meteen een goed exemplaar kiest, zal je er meteen de vruchten van plukken. Dit zijn 5 dingen die belangrijk zijn bij het uitzoeken van je eerste e-bike.

Het merk

Sommige mensen vinden het merk niet zo belangrijk of zijn bang dat ze eerder worden gestolen, maar elektrische fietsen van topmerken zijn vaak niet voor niets top: ze zitten goed in elkaar. Bovendien hebben we in Nederland-fietsland heel veel eigen merken die prachtige fietsen maken. Daar komt bovendien een groot voordeel bij kijken, namelijk dat ondersteuning bij je fiets niet ver weg is. Je moet je fiets misschien naar het merk brengen als je er een probleem mee ondervindt, maar de kans is groot dat je lokale fietsenmaker ook wel raad weet met fietsen van het merk. Natuurlijk is een merkloze fiets lekker goedkoop en heb je er -afhankelijk van waar je hem koopt- zeker wel garanties op, maar je maakt het jezelf wel makkelijker door meteen voor een goed merk te gaan.

Het type fiets

De ene e-bike is de andere niet. Je hebt varianten die qua zit en bouw meer lijken op een wielrenfiets, en je hebt fatbikes met grote zadels waar je lekker op achterover kunt hangen. Een handige e-bike is een cargobike, die vaak kan worden voorzien van een kratje. Heel handig voor wie zijn e-bike als een soort auto gebruikt om boodschappen te doen, kinderen op te halen, enzovoort. Bedenk goed waar je de fiets voor wil gebruiken, want dat heeft vaak veel invloed op het type e-bike dat je kiest. Er zijn zelfs e-mountainbikes, mocht je juist een sportfiets zoeken.

De actieradius

Net als bij elektrische auto’s is het ook bij elektrische fietsen een heet hangijzer: range-anxiety. Juist omdat e-bikes wat zwaarder zijn door hun motor, wil je niet zonder stroom komen te zitten. Zeker bij een ijzeren fatbike is het eigenlijk niet te doen om nog goed en wel verder te fietsen nadat de batterij op is geraakt. Bedenk goed welke ritjes je het meest maakt en hoe ver die zijn. Natuurlijk is een e-bike met een superdikke actieradius heel fijn, maar als je vaak genoeg thuis bent en je wil voor de aankoop van je fiets een beetje om je budget denken, dan is een fiets met een iets minder grote actieradius echt niet per se een probleem.

Plek van de motor

Niet iedereen begrijpt waarom dit zo’n belangrijk punt is, maar het verschil is enorm. Je merkt vrijwel meteen met wat voor een motorplaatsing je te maken hebt op de e-bike. Er zijn e-bikes met een voorwielmotor en die gelden vaak als de goedkoopste elektrische tweewielers. De ondersteuning voelt ook minder natuurlijk dan bij bijvoorbeeld een middenmotor, die de fiets ook een goede balans geeft en ideaal is voor bijvoorbeeld Limburgers, die met meer heuvels te maken hebben. De achterwielmotor kan ook, maar houdt er rekening mee dat je dan waarschijnlijk geen versnellingen tot je beschikking hebt.

De rem

Er zijn mensen die de versnelling of het scherm belangrijker vinden, maar wij denken dat de rem het verschil maakt. Je gaat natuurlijk een stuk harder met zo’n e-bike dan wanneer je gewoon zou fietsen, waardoor een remactie vaak ook wat meer van de rem vergt. Zeker als je ineens een noodstop moet maken omdat iemand anders als een idioot fietst, of een auto weer eens niet in de gaten heeft dat je nu eenmaal snel bent. Je hebt velgremmen en schijfremmen, waarbij de velgrem goedkoper is, maar minder krachtig is, zeker als het nat is (en helaas, dat is het regelmatig in ons land). Ook is er de schijfrem, die een betere remkracht en betrouwbaarheid biedt, juist als je snel gaat. Een geliefde keuze dus, voor e-bikes.

Met deze tips kun je eerder de e-bike van je dromen tegenkomen. Je weet nu tenminste waar je in eerste instantie op moet letten. Vergeet ook niet om goede sloten te kopen en je batterij niet zo in je fiets te laten zitten, want helaas worden deze fietsen en hun onderdelen maar wat graag meegenomen door dieven. Liever tweedehands een e-bike kopen? Lees dan ons artikel over de gebruikte bike.

[Fotocredits – © juraj – Adobe Stock]