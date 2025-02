5 dingen om op te letten als je een tweedehands e-bike koopt

E-bikes zijn duur en soms moeilijk verkrijgbaar, maar de tweedehands markt met de fietsen bloeit. De ene na de andere verkoper van e-bikes kiest ervoor de fietsen tweedehands aan te bieden en dat maakt zo’n fiets een stuk beter betaalbaar. Maar als je dan voor zo’n tweedehands tweewieler kiest, waar moet je dan op letten?

1. De accu

Het is een inkopper, maar het belangrijkste bij een tweedehands fiets (maar ook bij bijvoorbeeld een tweedehands telefoon of tablet) is de accu. Dit zijn dingen die door het opladen nu eenmaal slijten en dus het eerst problemen vertonen. En die accu is wel essentieel om jou tegen de wind in vooruit te laten komen op een comfortabele manier. Er zijn winkels die batterijtests doen en bij de fiets aangeven wat je van de accu mag verwachten. Kijk hier goed naar en vraag goed na hoe het met de accu van je e-bike zit, want een nieuwe kopen is een dure hobby. Je bent zo een paar honderd euro kwijt aan een ‘simpele’ batterij.

2. De kilometerstand

Ja, het is net als bij het kopen van een auto, maar hoeveel afstand er met een e-bike is afgelegd zegt heel veel. Het gemiddelde is 1000 tot 1500 kilometer per jaar. Als een fiets meer richting 3000-6000 kilometer zit in een jaar, dan is het aan te raden wat gerichter te gaan vragen naar wat er al vervangen is, want is daar niks vervangen, dan is de kans groter dat jij dat straks moet gaan doen en dat kost weer meer geld.