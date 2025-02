Fatbikes gaan vooralsnog vrijuit: geen helmplicht of minimumleeftijd

Ook moeten er meer controles komen op de hardware en software, want je kunt soms heel makkelijk ‘opvoeren’ door iets met de software te doen. Een andere manier om het aan te pakken is geoforcing, waarbij je in een bepaald gebied ondersteuning van de e-bike kunt begrenzen, zodat niemand in dit zone harder kan dan x kilometer per uur.

Minimumleeftijd fatbikes

Meerdere politieke partijen schrikken van Madleners brief. Sommigen noemen de minister weinig creatief, anderen zeggen dat de minister echt terug moet naar de tekentafel. Veel partijen zouden een minimumleeftijd van 14 jaar willen zien en een helmplicht. Volgende week dinsdag is er een debat over fatbikes en daar belooft het er vurig aan toe te gaan.

We schreven eerder al dat er ook positieve kanten zijn aan fatbikes, hoewel ze zeker ook voor problemen zorgen. De minister denkt dat er met extra regels voor fatbikes juist meer e-bikes worden opgevoerd, dus het is de vraag of het ene probleem niet het volgende veroorzaakt. En of de regels dan niet beter voor alle elektrische fietsen kunnen gelden.

Maar ja, kun je het een 13-jarige die anders drie kwartier naar school moet fietsen anno 2025 nog ‘aandoen’ om niet op een e-bike te gaan? Veel mensen zullen zeggen: natuurlijk wel, dat is gezond, maar er zijn ongetwijfeld veel ouders die bang zijn dat ze hun kinderen weer vaker moeten wegbrengen. Afwachten dus wat er dinsdag uit het debat komt, en of politici die kritiek hebben wellicht zelf met een creatieve oplossing kunnen komen.