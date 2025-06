5 tips om goede foto’s te maken met een Instax-camera

4. Doe rustig

Zowel voor je onderwerp als voor jou als fotograaf geldt: beweeg niet. Als fotograaf kun je het beste een seconde goed stilstaan, tot de foto eruit komt. In het kader van rustig doen is er nog een belangrijke tip: zorg dat er geen druk behang is in de ruimte waar je een foto maakt, want dat kan voor een heel rommelige foto zorgen. Tegelijkertijd kan een heel kleurige achtergrond wel zorgen voor een leuk effect, dus net als bij het te dichtbij staan of niet, is het soms toch nog even zoeken naar de juiste plek.

5. Wees creatief

Wil je graag creatief doen met je Instax-camera? Maak bijvoorbeeld foto’s van silhouetten of fotografeer door bladeren heen om een patroon op iemands gezicht te creëren. Je kunt ook proberen om een transparant snoeppapiertje voor de lens te houden, waardoor je een andere kleur filter over de foto krijgt. Het is ook leuk om spiegels te gebruiken of je onderwerp juist aan de rand van de foto te kieken in plaats van altijd maar in het midden.

Wat ik graag doe, dat is een serie maken. Het liefst drie kiekjes, om een klein verhaal te vertellen of een herinnering vast te leggen. Ook leuk: met een Instax-camera een before and after maken bij een avondje stappen of een sportprestatie: je hebt meteen ‘fysiek bewijsmateriaal’ en dat is eigenlijk leuker dan een digitale foto met je smartphone. Plus: je kunt -behalve snoeppapiertjes- niet allemaal filters over de foto gooien: wel zo echt.