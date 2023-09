Party animals: 4 instantcamera’s om toffe kiekjes mee te schieten

Je ziet ze wel eens op feestjes, en daar zijn ze eigenlijk altijd wel een succes. Ze drukken direct af op stickerpapier, of op een gewoon fotopapiertje en je kunt het meteen meenemen. Erg leuk, die instantcamera’s. Er is altijd één usual suspect, maar er zijn meer toffe instantcamera’s die toffe foto’s maken. Fujifilm Instax Mini 12 De bekendste instantcamera van de laatste jaren -en dus die usual suspect- is de Instax Mini 12 van Fujifilm. Ze zijn er in leuke kleuren, ze hebben een verticaal formaat wat ze ook nog ideaal maakt om op social media te delen en je kunt allerlei randjes kiezen voor de foto’s die uit deze camera komen rollen. Erg schattig en bovendien heel universeel. Zelfs de HEMA verkoopt cartridges en zelfs fotolijstproducten voor deze camera’s, die verder heel makkelijk en simpel in gebruik zijn. Het nadeel is wel dat er verder niet echt iets kan worden ingesteld: je krijgt altijd hetzelfde type foto.

Polaroid I-2 Instant Camera De moeder der instantcamera’s is natuurlijk die camera waar het logo van Instagram op gebaseerd werd: Polariod. We noemen de foto’s die instantcamera’s maken zelfs nog steeds Polaroids, ook al zijn ze dat vaak officieel helemaal niet. Het kan echter wel nog steeds: Polaroids worden nog steeds gemaakt en voorzien van toffe designs, zoals de I-2. Het is een analoge instantcamera die scherpere foto’s kan maken dan welke Polaroid dan ook. En je kunt zelfs het een en ander aanpassen, zoals de sluitertijd, het diafragma en zelfs de cameramodus. Leuk!

Kodak Mini Shot 3 Square Retro Misschien dacht je dat Kodak niet meer bestond, maar het merk met de opvallend gele merkkleur is zeker niet weg. Het heeft een vrij uitgebreide lijn met instant camera’s, waarbij vooral het formaat van de foto meetelt. Je kunt kiezen voor vierkante foto’s (dat is dus de Kodak Mini Shot 3 Square Retro), maar wil je liever rechthoekig dan is de Mini Shot 2 Retro waarschijnlijk meer je ding. Het is bovendien een beetje een hybride: naast dat hij direct foto’s print, kan hij ook foto’s naar je telefoon sturen via de bijbehorende app, zodat je niet te snel door je cartridges heengaat.

Instax Pal Instax Pal is nieuw, en deze is enorm schattig. Het is eigenlijk een vreemde eend in de bijt die misschien niet door iedereen een instantcamera zal worden genoemd, maar hij is te leuk om niet mee te nemen. Het is een apparaatje dat zo klein is dat hij in je handpalm past en dat betekent dan ook dat er niet direct een foto uit deze camera zelf komt. Nope, daarvoor heb je een Instax Mini Link 2 smartphoneprinter, die de foto meteen kan afdrukken. Het voordeel is dat het apparaatje door connectie te maken met een app kan laten zien welke foto’s hij heeft gemaakt, zodat je niet vanalles print wat je eigenlijk niet tof genoeg vindt. Er zit ook helemaal geen kijkgaatje in de camera, dus foto’s maken gaat sowieso wat ‘spontaner’. En ja, om nou al die gekke kiekjes te printen, dat zou zonde zijn. Het idee is echter wel dat je dat mobiele printertje ook meeneemt naar je feestje en dan dus wel na selectie meteen kunt printen wat je op de gevoelige plaat hebt gelegd.