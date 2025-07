Het is de trend van deze zomer: Labubu. In de Deze Week Viral deelden we al een LEGO-variant ervan, maar het leukste is natuurlijk de fluffy uit de kluiten gewassen sleutelhanger zelf. Labubu is een soort konijn, een soort monster, en die neemt deze zomer de tassen van mannen, vrouwen en kinderen over. Dit zijn 10 dingen die je moet weten over de Labubu-hype.

1. De ontwerper

De ontwerper van de Labubu is Kasing Lung, die allerlei fantasy-figuurtjes ontwikkeld. Labubu was eigenlijk deel van een soort universum dat deze man had ontwikkeld, maar inmiddels is hij die volledig ontgroeid. Lung is afkomstig uit Hong Kong. En, mocht je het je ooit afvragen: hij heeft laten weten dat Labubu een meisje is.

2. De trendsetter

Een van de grote trendsetters van deze trend is Rihanna, al heeft ook Dua Lipa gezorgd voor een extra grote rage met de Labubu’s door er een aan haar tas te hangen. Kim Kardashian, Olivia Attwood, Gemma Collins: ze hebben allemaal Labubu’s en worden daar ook mee gefotografeerd, wat de monstertjes alleen maar populairder maakt.

3. De look

Labubu is een populair figuurtje omdat het twee dingen met elkaar verenigd: schattigheid en iets duisters. Hij ziet eruit als een schattig konijntje, maar hij heeft een enge grijns met scherpe tandjes en een wat bijdehante blik. Dit zorgt dat veel verschillende soorten mensen het figuurtje kunnen waarderen. Het is niet alleen maar schattig of alleen maar evil, maar heeft juist die perfecte balans tussen de twee gevonden. Het heet ook wel ugly-cute.