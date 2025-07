Deze Week Viral: LEGO-Labubu’s, oud ijzer en koop zijn f*cking huis

Will Smith is geen hype meer

Was het de klap tijdens de Oscars? Was het zijn imago van een toch ietwat arrogante man? Maakt hij niet genoeg leuke films meer? In ieder geval lukt het Will Smith niet zo goed om zijn muzikale carrière weer van de grond te krijgen. Jammer, want hij had in de jaren ’90 fantastische hits met Wild Wild West en Miami.