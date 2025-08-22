Niet meer zoeken naar deel 2: Instagram komt met iets nieuws

Zit je een video te kijken waarin er iets heel spannends staat te gebeuren, eindigt het zonder hoogtepunt. Je moet namelijk video deel 2 kijken. Jij naar dat profiel gaan, zoeken.. Het is een heel gedoe en soms kom je zelfs niet uit waar je moet zijn en zul je nooit weten hoe de video afloopt. Heel vervelend, maar Meta heeft nu iets nieuws toegevoegd om het vinden van deel 2 makkelijker te maken.

Deel 2 van Reels

Het vergt wel iets van de maker van de video, want die moet inschakelen dat de reels worden gelinkt. Heeft een creator voor die optie gekozen, dan kun je na het kijken van de eerste reel meteen door naar de tweede dankzij een ‘Watch part 2’-knop die in beeld verschijnt. Het is maar een kleine verandering, maar wel een zeer welkome. Het ellenlange zoeken naar een ander deel van de video is vervelend en nu krijgen creators alsnog de views, alleen hoef jij er niet een hele zoektocht van te maken.

Op meerdere plekken is dit jaar iets anders groots naar Instagram gekomen, al is zeker niet iedereen er even blij mee. Het is de Instagram Map. Eerder deze maand ging die online en hierbij kun je je laatst getagde locatie delen met bepaalde accounts. Ook kun je de Stories van anderen op een kaart bekijken, precies zoals met Snapchat het geval is. Het is omstreden omdat mensen bang zijn voor hun privacy en niet zeker zijn of ze nu hun locatie delen op Instagram of niet.