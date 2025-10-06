TikTok-trend AI Homeless Prank maakt het de politie moeilijk

By: Laura Jenny
De politie is de laatste tijd al meerdere malen uitgerukt om niets. Zelfs helikopters kwamen eraan te pas, omdat volwassenen de politie belden dat er een zwerver bij ze op de bank zat. Een grap van hun eigen kinderen, maar door een deepfake te maken van het eigen huis met een AI-zwerver erin, dachten ouders dat het echt waar was. Het heet de AI Homeless Prank en het is heel populair op TikTok. Reden voor de politie om te waarschuwen.
Politieman Frank doet het op een heel vriendelijke manier: “Die AI Homeleess Prank is supergrappig, maar het heeft er wel toe geleid dat de politie flink moest uitrukken. Een prank is supergrappig, maar zorg er wel voor dat het niet uit de hand loopt. Afgesproken?” Hij houdt het lekker luchtig, want hij wil jongeren aanspreken, al is het de vraag of hij niet beter ook een bericht naar ouders kan sturen, want die trappen erin.
Nu is het door AI ook steeds moeilijk om echt van nep te onderscheiden, maar het is natuurlijk ook een stukje opvoeding om te zorgen dat pranks niet te ver gaan. In ieder geval zijn een aantal ouders enorm geschrokken en belden ze in paniek de politie op. Het is ook wel een griezelig idee als je op je werk zit en je tiener komt met zo’n foto aan. Toch is het goed om ook in dit soort gevallen heel even tot tien te tellen en te bedenken: is dit wel echt?
@politie_frans
Pranken is suuperleuk, maar laat het niet te ver uit de hand lopen! (De heli ging vliegen omdat bij deze prank de zwerver spullen had gestolen, een woninginbraak dus) voor nu is hij eindelijk aangehouden 🤣🤣#zwerver #ai #prank #politie #aiprank
Er wordt zelfs een speciaal AI-filter voor gebruikt om het jongeren nog makkelijker te maken om de zwerver in beeld te zetten. Het is een trend die niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen erg populair is. Jongeren willen even goed hun ouders laten schrikken, maar dat gaat al gauw te ver:
@shopkins495
@samvdsluijs
Tranen van het lachen en m’n moeder die moest even bijkomen Ik heb ook nog de reactie van m’n vader, deze plaats ik morgen #vjp #nederlandsehumor #familiehumor #homelessman #ai
@itskimberlyphan
My parents left us for Vietnam so I decided to prank them at 5 AM their time 😂😂😂 #prank #ai #prankonmum #familypranks #funnytiktoks
@sacha.mooney
Well this didn’t end the way I expected! Absolutely mortified. Didn’t expect him to call the police! Couldn’t have said sorry to the police anymore. First and last time copying a TilTok prank. Lesson learnt! #homelessman #prank #aiprank #geminiprank #homelessmanprank
Wij zijn meer fan van een andere prank, namelijk die met een geit. Je doet precies hetzelfde, namelijk vertellen dat je iemand hebt binnengelaten, alleen gaat het dan om een geit in plaats van een zwerver. Of nou ja, een zwervende geit. Nu niet meer, want hij heeft nu lekker een warm huisje:
@lian.vijfschaft
Sorry oma… ik kon het niet laten🤣🤣🤣 #homelessaiprank #zwerverprank #oma #homelessguyprank
