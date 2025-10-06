TikTok-trend AI Homeless Prank maakt het de politie moeilijk

De politie is de laatste tijd al meerdere malen uitgerukt om niets. Zelfs helikopters kwamen eraan te pas, omdat volwassenen de politie belden dat er een zwerver bij ze op de bank zat. Een grap van hun eigen kinderen, maar door een deepfake te maken van het eigen huis met een AI-zwerver erin, dachten ouders dat het echt waar was. Het heet de AI Homeless Prank en het is heel populair op TikTok. Reden voor de politie om te waarschuwen.

AI Homeless Prank

Politieman Frank doet het op een heel vriendelijke manier: “Die AI Homeleess Prank is supergrappig, maar het heeft er wel toe geleid dat de politie flink moest uitrukken. Een prank is supergrappig, maar zorg er wel voor dat het niet uit de hand loopt. Afgesproken?” Hij houdt het lekker luchtig, want hij wil jongeren aanspreken, al is het de vraag of hij niet beter ook een bericht naar ouders kan sturen, want die trappen erin.

Nu is het door AI ook steeds moeilijk om echt van nep te onderscheiden, maar het is natuurlijk ook een stukje opvoeding om te zorgen dat pranks niet te ver gaan. In ieder geval zijn een aantal ouders enorm geschrokken en belden ze in paniek de politie op. Het is ook wel een griezelig idee als je op je werk zit en je tiener komt met zo’n foto aan. Toch is het goed om ook in dit soort gevallen heel even tot tien te tellen en te bedenken: is dit wel echt?