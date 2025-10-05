Deze Week Viral: Waymo op de golfbaan, Bad Bunny in SNL en meer

Wat deze week vooral viral ging dat was First Dates, en dan bedoelen we niet de zoektocht naar de nieuwe barman: een Andrew Tate-achtige jongeman kwam het programma in en daarmee veroorzaakte hij nogal een storm op social media. Maar, wat vond zijn date er nou echt van? Dat en meer in de Deze Week Viral.

Waymo op de golfbaan

Het zou natuurlijk best handig zijn, een auto die vanzelf met je meerijdt met daarin je golfclubs, maar hoe zit het met de video die viral ging van een Waymo die over een golfterrein reed? Waymo heeft de geruchten uit de wereld geholpen: deze zelfrijdende taxi reed ditkeer even niet zelf, maar werd door een mens gereden die iets voorbereidde voor een golftoernooi. Maar een beetje vreemd is het wel.