Deze Week Viral: Waymo op de golfbaan, Bad Bunny in SNL en meer

By: Laura Jenny
Wat deze week vooral viral ging dat was First Dates, en dan bedoelen we niet de zoektocht naar de nieuwe barman: een Andrew Tate-achtige jongeman kwam het programma in en daarmee veroorzaakte hij nogal een storm op social media. Maar, wat vond zijn date er nou echt van? Dat en meer in de Deze Week Viral.
Het zou natuurlijk best handig zijn, een auto die vanzelf met je meerijdt met daarin je golfclubs, maar hoe zit het met de video die viral ging van een Waymo die over een golfterrein reed? Waymo heeft de geruchten uit de wereld geholpen: deze zelfrijdende taxi reed ditkeer even niet zelf, maar werd door een mens gereden die iets voorbereidde voor een golftoernooi. Maar een beetje vreemd is het wel.
De YouTuber Zoneoftech draagt sinds januari de Galaxy Ring, maar hij heeft hem nu laten verwijderen in het ziekenhuis. Dat moest ook wel, want de accu zwelde zodanig op dat het in zijn vlees begon te prikken. Een enge situatie, die volgens Samsung zeldzaam is. Voor Zoneoftech was het erg vervelend: hij was op reis, hij mocht het vliegtuig niet in en miste dus zijn vlucht, naast dat hij naar een zieknhuis op zoek moest. Sasmung reageert: “De veiligheid van onze klanten heeft onze hoogste prioriteit. Dit is een uiterst zeldzaam geval en we hebben contact met de heer Rotar om het product terug te halen en verder te onderzoeken.”
Alanah uit Reuver dacht ‘Leuk, ik doe mee aan First Dates’, wat ze echter niet verwachtte is dat ze tegenover Davey kwam te zitten, een jongeman die vindt dat een vrouw geen ambities hoeft te hebben en dat ze vooral niet meer mag verdienen dan hij. Hij gaf achteraf aan dat hij geen fijne thuissituatie heeft en men denkt dat hij waarschijnlijk daarom zo in de manosfeer terecht is gekomen. Het is vooral knap hoe Alanah zo beleefd tegen hem bleef, want hij houdt er wat heel ouderwetse denkbeelden op na.
Red Bull had vorige week al een hit met de skateboarder die 70 meter een halfpipe in keilde, maar nu is er alweer wat nieuws: een man die van Mount Everest afskiet. En dat skieen is niet eens het knapste: hij deed het zonder zuurstof. De Poolse Andrzej Bargiel is een held, kijk maar:
Dit bericht op Instagram bekijken
Zijn banden zijn plat en hij gaat met 8 tot 16 kilometer per uur: crimineel Euton Rook gaat niet zo snel als hij wilde gaan en kan dan ook niet aan de politie ontkomen. Bekijk zelf de langzaamste politieachtervolging ooit:
Bad Bunny, die de halftime show voor zijn rekening neemt van de Super Bowl in 2026, mocht SNL hosten dit weekend en zijn monoloog, waarin hij aan het begin van het programma het een en ander mag zeggen, was geweldig. Hij pakt Fox News aan en hij speekt zijn volk in het Spaans toe. Al is de grap over Juan Hambon ook wel erg leuk. Hij schrijft geschiedenis met dit intro, dat is zeker. We zijn benieuwd wat hij met de Super Bowl gaat doen.
