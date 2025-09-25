Red Bull-skateboarder poogt hoogste drop-in ooit

Kijk nu mee hoe een skateboarder de hoogste drop-in ooit doet. Sandro Dias is een ware held: hij is inmiddels 50 jaar oud en hij springt vandaag meerdere malen an het CAFF-gebouw in het Braziliaanse Porto Alegre. Niet met een parachute op zijn rug, niet met een eekhoornpak aan: met een skateboard onder zijn voeten. In eerste instantie gaat hij 30 meter indroppen, maar hij hoopt op te bouwen naar 75 meter.

Hoogste skateboard-drop-in ooit

Er is een gigantische skateboardramp gebouwd waarop hij steeds weer 5 meter hoger indropt. Eigenlijk is dat nog veel knapper dan in een keer van die 75 meter gaan: de build-up is gigantisch. Elke keer dat hij weer een stukje redt, zie je en voel je de spanning. Als je tenminste nog kijkt, want de hoogte is duizelingwekkend, zelfs door het kleine YouTube-scherm voel je de hoogtevrees in je opborrelen.

Vanaf het Centro Administrativo Fernando Ferrari springt deze skateboarder telkens weer in. Het overheidsgebouw is 89 meter hoog en het heeft van izchzelf al de vorm van een quarterpipe: ja, waarom dan niet een quarterpipe bouwen om vanaf te springen? De skatescene heeft dit al decennia in gedachten, er zijn zelfs nepvideo’s gemaakt waarin iemand zou indroppen. Nu gebeurt het echt en je kunt live meekijken.

Er zijn diverse veiligheidsmaatregelen genomen, zodat we straks niet hoeven te zien hoe iemand te pletter valt. Zo zijn er speciale air fences die ook in de MotoGP worden gebruikt. Ook heeft Dias een ruggengraatprotector aan en zijn z’n kleren hitte-geseald (en gesponsord door dat bedrijf dat zijn naam in koeienletters op de ramp heeft laten zetten).

Sandro Dias

Sandro is een zesvoudig wereldkampioen en dat is niet slecht op deze leeftijd. Hij is bekend van zijn 540-skatetrick en hij was de eerste Braziliaan die een 900 landde. In 2019 skatete hij al door een 30 meter hoge afdaling van de Estaiadinha-brug in Sao Paulo, maar vandaag gaat hij nog veel verder. Of nou ja, hoger vooral.

We kijken met samengeknepen billen toe hoe deze man deze geweldige prestatie deze middag neerzet en we duimen natuurlijk vooral op een goede en succesvolle afloop.