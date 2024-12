Ferry 2 in 20 foto’s: Het verhaal gaat verder op Netflix

Fans van Undercover en Ferry kunnen zich verheugen, want Ferry Bouman is terug! Bijna dan, het is nog even wachten tot 20 december. Ferry 2 duikt dieper in het leven van de geliefde crimineel en toont ons een nieuwe kant van zijn verhaal. Exclusief te zien op Netflix, is deze langverwachte opvolger een must-watch voor iedereen die houdt van spanning, actie en intriges. Of die alles van Ferry & Undercover al gezien heeft.

Ferry Bouman

In Ferry 2 keren we terug naar de Brabantse onderwereld, waar Ferry wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en oude vijanden. Terwijl hij zijn criminele imperium probeert uit te breiden, worden de spanningen hoger dan ooit. Met een mix van humor, drama en spanning, biedt deze film alles wat fans van de serie verwachten, en meer.

De film belooft niet alleen een meeslepend verhaal, maar ook een kijkje in de complexe emoties en relaties die Ferry drijven. Onder leiding van een getalenteerde cast en crew is Ferry 2 een perfecte balans tussen actie en karakterontwikkeling. Bereid je voor op een filmavond vol adrenaline en Brabantse charme. Kom alvast in de stemming met deze 20 foto’s.