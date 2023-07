Wanneer Ferry: de serie op Netflix komt + de eerste beelden

Ferry: de serie

3 november is het zover: dan kun je op Netflix kijken naar de acht afleveringen die deze nieuwe serie telt. Wederom zien we natuurlijk Ferry Bouman, gespeeld door Frank Lammers, en zijn schatje Danielle, die wordt vertolkt door Elise Schaap. Een geweldig duo, dat in deze uber-Brabantse serie samen de scepter zwaaien in de onderwereld. In deze serie gaat het echter niet zozeer over het moment waarop Ferry de macht heeft: het gaat juist om die periode ervoor. Hoe kwam zijn loopbaan in de gevaarlijke Brabantse onderwereld tot stand? Daar had hij onder andere John, Lars, Remco en Dennis voor nodig: met hen moet hij het opnemen tegen Arie Tack, een drugsbaron die gevreesd wordt. Tel daar ook nog een motorclub bij op die er niet bepaald om bekendstaat gezellige zondagse ritjes te maken om ijsjes te halen en het feest is compleet.

Ook zien we in deze origin story van Ferry hoe Danielle ontdekt waar de liefde van haar leven zoal mee bezig is en wat hij daarvoor moet opgeven. Het is immers geen vredig, vrij leven, maar een leven in de schaduw. Erg tof om te zien dat Netflix de extreem populaire serie Undercover met dit oorsprongsverhaal een gevolg geeft. Of nou ja, eigenlijk juist een begin. Het gaat sowieso lekker met Netflix: de nieuwe regel dat je niet meer gratis een account kunt delen met een ander huishouden legt de streamingdienst geen windeieren: Netflix heeft in het afgelopen jaar maar liefst 7,6 miljoen betalende abonnees erbij gekregen. Ook lijkt het erop dat het afscheid wil nemen van het Basic-abonnement (het goedkoopste abonnement zonder advertenties). Dat zou de streamingdienst ook heel veel geld kunnen opleveren, al moet het wel oppassen dat het niet teveel wegneemt van zijn abonnees.