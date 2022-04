Netflix-held Ferry Bouman is terug in spin-off van Undercover

Ferry Bouman is onze eigen Narco van de lage landen. De Netflix-serie Undercover doet het enorm goed en is een geweldige start voor Nederlandse content op de streamingdienst gebleken. Zo goed, dat de serie zelfs een eigen spin-off krijgt, waarin we te zien krijgen hoe Ferry eigenlijk zo in het wereldje terecht is gekomen.

Undercover op Netflix Undercover bestaat inmiddels uit drie seizoenen, maar gezien het einde van dat derde seizoen verwachten we op zijn minst nog een vierde seizoen. Hoewel dat nog niet officieel is bevestigd, komt Netflix wel met het nieuws dat er een prequel-serie komt over hoofdrolspeler Ferry. Acteur Frank Lammers heeft wel eens gezegd dat hij Ferry wilde blijven spelen zolang de scripts goed zijn, dus blijkbaar is het script van de prequelreeks minstens net zo goed als Frank in allerlei talen horen schreeuwen over frikandellen:

Ferry: De Serie In de serie, die Ferry: De Serie zal heten, gaat het prequelverhaal verder waar dat eindigde in de film. De Undercover-film (die ook op Netflix staat) verscheen vorig jaar mei en hierin zag je al iets meer van de beginjaren van Ferry en de drugs. Zo leren we onder andere hoe hij in de XTC-business terechtkwam en hoe hij zichzelf uiteindelijk onsterfelijk maakte in de Brabantse onderwereld. Voor de fans van zijn vrouw Daniëlle (gespeeld door Elise Schaap) is er ook goed nieuws, want ook zij keert terug. Eerder was ze ook al naast Frank te zien in de serie en in de film.

Brabantse drugsbaron Heb je Undercover nog nooit gezien? Het draait om een drugsbaron genaamd Ferry Bouman die constant door de politie op de hielen wordt gezeten. Soms komt dat heel dichtbij, want de serie heet niet voor niets Undercover: twee agenten worden namelijk undercover gestuurd in het hol van de Brabantse leeuw. Dat is echter op een moment dat hij allang tot de gevestigde orde behoort. In de gelijknamige film konden we zien hoe het allemaal begon voor Ferry en zijn vrouw, maar in de nieuwe serie zien we dus nog meer van de jonge Ferry en hoe de drugswereld hem steeds verder het criminele circuit introk.

Van de hak op de Tack Dat gaat overigens niet zonder slag of stoot, want in de serie zullen we zien hoe Ferry met John, Remco, Dennis en zijn zwager Lars ruzie zoekt met drugshandelaar Arie Tack. Waarschijnlijk komen Raymond Thiry, Yannick van de Veld, Tim Haars en Huub Smit dan ook voor in Ferry: De Serie. Hoe dan ook: Tack is lid van een nogal beruchte motorbende en Ferry moet dus met zwaar geschut komen om hem het hoofd te bieden. Tegelijkertijd leert zijn vrouw een heel andere Ferry kennen, en of ze dat nu zo leuk vindt…?

Eén en Netflix Undercover wordt gemaakt door Eén, De Mensen en Netflix. Het is dan ook niet alleen een Nederlandse serie, maar een Vlaams-Nederlandse serie. Het is in België dan ook op de zender Eén te zien. De makers zijn Eshref Reybrouck (bekend van Marsman) en Nico Molenaar (Vermist). Er schijnen meer bekende gezichten voorbij te komen in Ferry: De Serie, maar welke dat precies zijn is nog een vraagteken. Ach, de belangrijkste mensen zijn er in ieder geval. Wanneer we de nieuwe serie kunnen zien, dat is nog onbekend.