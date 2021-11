Eerste reacties op start seizoen 3 van Undercover op Twitter

Volgens de recent uitgebrachte Mediamonitor 2021 wordt er in tijden van corona meer naar televisiezenders en radiozenders gekeken en geluisterd. Maar is er ook een andere trend duidelijk zichtbaar. Het gebruik van streaming is verder gegroeid - en zo ook het aanbod.

Undercover Seizoen 3

Een van de meest populaire series die na twee seizoenen weer terug is, is Undercover. Met nu al een legendarisch karakter genaamd Ferry Bouman. Waar in seizoen 1 de Belgische en Nederlandse politie infiltreerden in het leven van Ferry en zijn vrouw Danielle, en de drugsbaas zich in seizoen 2 zint op wraak vanuit de gevangenis, verscheen Ferry gisteren in seizoen 3 zelf undercover op Eén in België en on demand via Netflix.

Na wekenlange teasers en speculaties, vonden de kijkers van Undercover elkaar gisteren op Twitter - met hun ogen op het scherm en tweets in de aanslag. Uit een recente speciale editie van het Twitter Conversation Report en daarin onthulde inzichten blijkt dat de hedendaagse tv-kijkers en streamers op Twitter geobsedeerd zijn door tv en series. Zo’n zes tweets per seconde-geobsedeerd. Dus tegen de tijd dat de aftiteling van je favoriete tv-show loopt, zullen er ongeveer 19.800 nieuwe Tweets over het kijken van films en series bij zijn gekomen. En daar heeft Undercover sinds gisteren ook een groot aandeel in.

Zo reageert Twitter op het nieuwe seizoen van Undercover

En het is niet alleen passieve deelname als we het over tweeten over tv en series hebben; mensen op Twitter hebben veel te zeggen, reageren op Tweets en nemen deel aan gesprekken. In feite was er tussen 2020 en 2021 een groei van 40% in reacties op tv-gerelateerde tweets. Zo was ook het gesprek over seizoen 3 lovend, vooral omdat Ferry weer zijn intrede heeft gemaakt. Zo zal hij waarschijnlijk drie keer meer te zien zijn in het nieuwe seizoen, waar fans erg gelukkig op reageerden: