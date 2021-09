Dit weten we nu over Undercover seizoen 3: releasedatum en trailer

Netflix had al eerder bevestigd dat we uit konden kijken naar een derde seizoen van Undercover. Dit najaar zou de spannende serie namelijk een vervolg krijgen en inmiddels weten we vanaf wanneer we weer kunnen kijken naar Bob, Ferry en Daniëlle. En om het wachten te verzachten heeft de streamingdienst een gloednieuwe trailer/ teaser online gezet. Dit weten we nu over het nieuwe seizoen!

Undercover seizoen 3: 21 november op Netflix

Vanaf 21 november staat seizoen 3 van Undercover op Netflix. Je kunt niet direct alle afleveringen bingen. Iedere zondag word je getrakteerd op een nieuwe aflevering, in totaal zijn er 8. Een paar weken geleden verscheen de eerste teaser en daarin konden we al zien dat er nieuwe gezichten hun intrede doen in dit seizoen. Ferry krijgt namelijk grote concurrentie van Leyla Bulut en haar man Serkan, die aan het hoofd staan van een XTC-bende. Die rollen worden gespeeld door Nazmiye Oral (bekend van Flikken Maastricht) en Murat Seven. Daarnaast zien we dit seizoen onder andere ook Wouter Hendrickx en Yannick van de Velde. In deze teaser zie je een aantal van deze nieuwe gezichten: