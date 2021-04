Trailer Ferry over het verhaal vóór de serie Undercover

De film Ferry is tevens de upswing naar het derde seizoen van Undercover. Die serie wordt verwacht ergens in september. De verwachting is dat Ferry Bouman in deze serie weer wat meer nadrukkelijk aanwezig zal zijn. Duidelijk is dat het personage van Ferry en zijn lief Daniëlle (gespeeld door Frank Lammers en Elise Schaap) wel degelijk impact heeft op de populariteit van de serie in Nederland.

Ferry's checklist

Maar voordat je de trailer gaat bekijken eerst nog even dit. Want het klopt, er werd wat geklaagd over de afwezigheid van Ferry Bouman in Undercover 2. Zoveel zelfs dat Frank Lammers er maar een video met een checklist over heeft gemaakt. En die moet je eigenlijk eerst even bekijken voordat de trailer van de film Ferry gaat bekijken. Over onverstaanbare Belgen tot Khaleesi. Frank geeft je alvast een kleine voorproefje op wat er komen gaat