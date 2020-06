Drugskoning Ferry Bouman uit Undercover krijgt film op Netflix

Netflix heeft vandaag aangekondigd dat we Frank Lammers en Elise Schaap weer samen in een film gaan zien over de beginjaren van Ferry Bouman, het hoofdpersonage uit hitserie Undercover . De nieuwe Netflix original film gaat toepasselijk Ferry heten.

Undercover Nico Moolenaar heeft samen met Bart Uytdenhouwen het scenario geschreven en de regie is in handen van Cecilia Verheyden. Ferry wordt geproduceerd door Nico Moolenaar, Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke. De film is van Vlaams productiehuis De Mensen voor Netflix, in samenwerking met o.a. Gardner and Domm en Gallop en met de steun van Screen Flanders.