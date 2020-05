Undercover seizoen 2 zie je vanaf 6 september op Netflix

Undercover werd eind 2017 aangekondigd en was op 3 mei 2019 te zien op Netflix in Nederland. Het was de eerste Netflix Original die in Nederland is opgenomen. Deze week is bekend geworden wanneer we het tweede seizoen op Netflix kunnen verwachten. Dat is vanaf 6 september, en dus niet als verrassing ergens in mei, zoals eerder in de media verscheen. Ook komt enkel het tweede seizoen beschikbaar, en niet ook gelijk het derde seizoen erachteraan.

Verder zien we in de korte teaser die is vrijgegeven gelijk wie er ook zijn opwachting zal maken in de serie over drugsbaron Ferry Bouman, kickbokslegende Rico Verhoeven. Bekend van hem was al dat hij zich wilde gaan richten op een filmcarrière. Dat doet hij nu als bogyguard van Bouman.