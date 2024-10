Ferry gaat verder op 20 december: check de trailer

De King of the Camping is terug en het is tijd om af te maken wat hij ooit begonnen is. Dit gaat niet over Frans Bauer of Sander Janson: dit gaat over Ferry. Ferry Bouman, die je kent uit de Netflix-serie Undercover.

Ferry 2

Ferry is een film uit 2021 en die kreeg eerder al een vervolg in de vorm van een acht-delige serie waarin we konden zien hoe onze Brabantse drugsbaron gespeeld door Frank Lammers zijn imperium probeert groter en groter te maken. Nu is hij terug in het tweede seizoen van die serie, dat komt in filmvorm. Hij is allang niet meer de grote drugskoning zoals we hem kennen. Hij is alles kwijt, leeft teruggetrokken en daarmee lijkt de kous af.