20.08.2025
Je Instagram-video’s kunnen worden nagesynchroniseerd op de goede manier

By: Laura Jenny

Meta bouwt zijn Meta AI steeds verder uit en nu komt het met een tool waarmee je Instagram-video’s worden nagesynchroniseerd. Eigenlijk is dat niet helemaal de juiste vertaling, want het is aanzienlijk beter dan die van de gemiddelde Amerikaanse serie op de Duitse televisie. De audio wordt vertaald, en de lippen bewegen ook mee volgens de ‘nieuwe’ taal.

Nasynchronisatie van je Reels

Het is nog niet in het Nederlands beschikbaar, zoals dat vaker is met zulke taalgevoelige functies. In eerste instantie worden Reels in het Engels vertaald naar het Spaans en andersom. Dat is slim, want vooral in de Verenigde Staten wonen Engelssprekenden en Spaanssprekenden door elkaar en is het handig om de taal in ieder geval geen obstakel meer te maken. Het is een AI-tool, wat jevooral merkt aan het feit dat je eigen stem ook ineens Spaans klinkt. 

Een gekke gewaarwording naturlijk, dat het ineens lijkt alsof je een andere taal vloeiend spreekt, maar het past wel bij de trend die we de laatste tijd sowieso zien ontwikkelen. Netflix noemt films met Engelse titels ook ineens ‘Een jaar met jou’ in plaats van ‘My Oxford Year’. Ook YouTube vertaalt automatisch de titels van video’s van bijvoorbeeld Amerikaanse YouTubers naar het Nederlands. Iets wat in andere landen waarschijnlijk positiever wordt ontvangen dan in Nederland, waar we veel meer Engels gericht zijn en het liever origineel hebben. Tegelijkertijd is het wel toegankelijker voor mensen die minder goed zijn in Engels.

Screenshot 2025-08-20 075759

Meta AI: jouw stem in een andere taal

Terug naar Instagram: mocht de tool er eenmaal zijn, dan kun je hem vinden onder Stemmen vertalen, wat je vindt onder de Meta AI-sectie in het menu dat verschijnt als je een Reel wil publiceren. Het zit bovendien niet alleen in Instagram, ook in Facebook is het mogelijk. En, goed om te weten: je krijgt wel eerst de video nog te zien voordat je hem publiceert. We zijn erg benieuwd hoe zoiets eruitziet van het Nederlands naar een andere taal. Momenteel rolt het alleen uit naar Facebook-gebruikers die meer dan 1.000 volgers hebben en naar alle Instagram-accounts die openbaar zijn ingesteld. 

Meta AI zorgt in Nederland momenteel voor wat opschudding. Door de komst van de kunstmatige intelligentie in WhatsApp zetten veel mensen hun privacy-instellingen binnen de app op ‘geavanceerd’: ze zijn bang dat de AI-chatbot toch meeleest in hun gesprekken of de content gebruikt om zichzelf te trainen, ondanks dat Meta aangeeft dat je gesprekken nog steeds end-to-end versleuteld zijn.

