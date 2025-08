Chatbot Meta AI rolt nu uit binnen WhatsApp in Nederland

WhatsApp krijgt eindelijk de chatbot die Amerikanen al veel langer hebben: Meta AI. We hebben sinds kort al meer AI-functies binnen de apps van het social media-bedrijf, waaronder Instagram, maar nu krijgt WhatsApp de AI-chatbot erbij en die spreekt ook Nederlands.

Meta AI op WhatsApp

Als je WhatsApp opent, dan kan je nu geconfronteerd worden met een nieuw gesprek op WhatsApp met de AI. Hierin staat ‘Vraag Meta AI alles’ en staat er uitleg over wat je van de functies mag verwachten. Je kon de chatbot eerder ook al gebruiken, maar niet in het Nederlands, dus het is nu een stuk laagdrempeliger geworden.

Meta schrijft: “Dit is een optimionele dienst van Meta die gebruikmaakt van AI-modellen om antwoorden te geven. De chatbot kan alleen berichten lezen die mensen met de chatbot delen. Meta kan geen andere berichten lezen in je persoonlijke chats, omdat je persoonlijke berichten end-to-end versleuteld blijven.”

Deel niks persoonlijks

Wel waarschuwt het dat je geen informatie over gevoelige onderwerpen, anderen of over jezelf moet delen waarvan je niet wil dat AI hiervan op de hoogte is. Ook zegt Meta de informatie met bepaalde partners te delen zodat de chatbot relevante antwooren kan geven. Het is echter niet zo dat de communicatie die je met de AI hebt wordt gebruikt om AI van Meta te verbeteren: het is dus niet meteen trainingsmateriaal. Het maakt gebruik van het taalmodel Llama 4 van Meta zelf.

Heb je het nog niet en wil je het traject versnellen om het te krijgen, zorg dan dat je de laatste versie van WhatsApp gebruikt. Check bijvoorbeeld de Play Store op updates of ga via het instellingenmenu van je smartphone en via apps naar WhatsApp om op updates te controleren.