Apple heeft zijn 3 miljardste iPhone verkocht

Apple maakt zich momenteel op voor de lancering van zijn nieuwe iPhone, de iPhone 17. Die wordt verwacht over ongeveer 6 weken, want meestal gebruik Apple de tweede dinsdag van september om zijn nieuwe line-up aan te kondigen. Maar zo vlak voor dat Apple Event is er een klein lichtpuntje te vieren: Apple verscheepte zijn 3 miljardste iPhone deze week.

3 miljard iPhones

3 miljard toestellen, dat is niet weinig. Concurrent Samsung bereikte deze mijlpaal vorig jaar. Althans, het rekent dan vanaf 2014. De iPhone dateert alweer van 2007. Apple had dus iets langer nodig, maar het mag de pret niet drukken: iPhone is nog steeds een van de meest populaire smartphones ter wereld. Zeker in een land als Amerika, maar ook in Nederland staat Apple regelmatig bovenaan als het gaat om het marktaandeel smartphones.

3 miljard, het is een niet-voor-te-stellen aantal. Tegelijkertijd is het niet allemaal pais en vree daar in Cupertino: het worstelt bijvoorbeeld enorm met AI. Waar veel andere telefoonbedrijven al aan een nieuwe generatie AI toe beginnen te zijn, daar heeft Apple moeite om het goed genoeg werkend te krijgen zodat het ook veilig blijft en geen vreemde taal uitslaat. Het is daarom dat de slimmere Siri nog niet op de markt is, en dat er een nieuwe smarthome-apparaat dat Apple zou moeten aankondigen vertraging heeft opgelopen.