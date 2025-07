Apple blijft bij Liquid Glass-ontwerp voor iOS 26: beta is nu live

Het leek er in de vorige beta van iOS 26 op dat Apple toch terugkwam van zijn Liquid Glass-ontwerp. Het is van een wat transparantere look naar een wittere look gegaan en iedereen dacht dat dat kwam omdat Liquid Glass niet zo toegankelijk was. Nu blijkt dat Apple toch terug is naar het oude Liquid Glass, want het heeft de vierde iOS 26-beta online gezet en die is toch weer wat meer transparant en minder ‘hard wit’. En er is meer dat terug is: de AI-samenvattingen van nieuwsnotificaties.

Liquid Glass

Door de navigatiebalken heel doorzichtig te maken, wordt het iets minder eenvoudig leesbaar wat er aan tekst staat. Toch vindt Apple dat klaarblijkelijk beter, want het had het eigenlijk heel wit gemaakt, maar draait dat bij dezen terug. De navigatiebalk in verschillende apps, waaronder Muziek, Foto’s en Podcasts is doorzichtig. Wel zijn er een paar onderdelen die minder transparant zijn, waaronder hetvergrendelscherm en het startscherm.

Opvallend is dat ook de niet universeel geliefde AI-samenvattingen terug zijn bij nieuwsmeldingen. Daar was juist wat minder enthousiasme voor, omdat het onduidelijk was hoe nieuws nou in elkaar zat door alle samengevoegde informatie. De functie zou wat zijn aangepast om duidelijker te worden, waardoor Apple het bij dezen herintroduceert.