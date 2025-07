Apple lijkt toch niet meer zo zeker van Liquid Glass

Apple kondigde recent aan dat zijn nieuwe designtaal Liquid Glass heet: hiermee krijg je melk-achtige doorzichtige knoppen binnen iOS 26, de aankomende update van het iPhone-besturingssysteem. Nu lijkt het er toch een beetje van terug te komen: in een nieuwe beta van iOS 26 valt op dat er minder Liquid Glass-elementen zijn dan eerder.

Liquid Glass

Liquid Glass ziet er heel stijlvol uit, maar het heeft ook een makke: het is niet zo heel toegankelijk. Delen van menu’s binnen het Apple-besturingssysteem zijn moeilijker te lezen. Apple heeft juist het imago heel inclusief te willen zijn, dus de kritiek op de nieuwe designtaal zal het bedrijf aan het denken hebben gezet. Er waren na de aankondiging tijdens Apple’s developers conference al meteen kritische noten over deze keuze en nu lijkt Apple het ter harte te nemen.

Of het de kleurstelling bijvoorbeeld gaat veranderen of andere elementen, dat is nog afwachten. Liquid Glass is geïnspireerd door hoe glas er in de echte wereld uitziet als er licht op schijnt: het is heel gebruikelijk dat men in de smartphonewereld voor natuurlijke elementen kiest als basis voor technologie, maar in dit geval pakt het dus niet helemaal zo positief uit als Apple wellicht in gedachten had. Wel is het opvallend: had Apple dit zelf nog niet bedacht?