Apple WWDC 2025: deze 8 aankondigingen moet je weten

Apple Intelligence doet een Circle to Search

Google heeft begin vorig jaar Circle to Search geintroduceerd, waarmee je kunt omcirkelen wat er op je scherm te zien is en zo kunt zoeken naar dat object. Of er meer kleuren zijn, wat het kost, hoe het heet, waar je het kunt kopen en meer. Apple Intelligence krijgt nu eenzelfde soort functie waardoor je de screenshot-knoppen kunt gebruiken om de AI-assistent te openen en zo kun je met ChatGPT ‘bespreken’ wat er op je scherm staat.

AirPods laten je nu foto’s maken

Ook hierover schreven we eerder al: AirPods maken het straks mogelijk om de camera van je iPhone of iPad te gebruiken. Je hoeft hiervoor alleen maar de staafjes van de oordopjes aan te tikken. Ook werkt het aan de optie voor mensen om in studio-kwaliteit audio op te nemen voor een betere luisterervaring.

Oproepen en berichten kunnen direct worden vertaald

Live translation, dus realtime vertalingen, komen naar de Messages, FaceTime en Phone-app. Je kunt hierdoor automatisch teksten laten vertalen. Ben je aan het bellen, dan wordt tekst hardop vertaald, zodat je vrij direct een gesprek moet kunnen voeren met de persoon aan de andere kant van de lijn. Wel geeft Apple aan dat deze vertaling van berichten nog niet in het Nederlands beschikbaar is. Wel in bijvoorbeeld Duits, Spaans en Engels.