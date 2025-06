Je oordopjes weten straks wanneer je slaapt

Iedereen kent wel de slimme horloges waarmee je je slaap kunt meten. Zelfs sommige slimme ringen kunnen het. Apple is van plan om het beschikbaar te maken op oordopjes. In een iets andere vorm.

Slapen met je AirPods

AirPods worden elke keer dat er nieuwe exemplaren verschijnen wel steeds beter, maar er zijn al lange tijd geen heel marktveranderende factoren aan toegevoegd. Dat geldt niet alleen voor Apple’s oordopjes, maar voor alle oordopjes. Het lijkt erop dat Apple dat tij gaat keren door slaaptracking aan zijn oordopjes toe te voegen. Het is niet helemaal slaaptracking in de zin van: hoeveel uur heb je REM-slaap gehad, maar wel weten je oordopjes dat je in slaap bent gevallen.

Het idee is dat ze vervolgens vanzelf zorgen dat je muziek of podcast op pauze gaat. Het is nog niet duidelijk wat voor andere Apple-producten er nodig zijn om dit te laten werken. Sommige mensen denken dat er een Apple Watch voor nodig is, want die houdt immers de slaap bij, maar anderen denken dat Apple iets met zijn AirPods gaat doen om slaap waar te nemen.