Apple teaset zijn keynote op WWDC volgende week

Apple teaset de nieuwe editie van zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het staat op pinkstermaandag te gebeuren en Apple geeft vast een Sleek peek. Waarschijnlijk heeft het alles te maken met visionOS, wat Apple wil pushen binnen zijn andere besturingssysteem. Denk ronde iconen en melkglas-achtige panelen.

Apple WWDC

Apple heeft het over een ‘week vol technologie en creativiteit, allemaal online en gratis’. We schreven recent al dat Apple waarschijnlijk de besturingssysteemupdates rechttrekt met het jaar, dus we verwachten meer te horen van: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 en visionOS 26.

Verder hopen we meer te horen over kunstmatige intelligentie, want het blijft akelig stil rond Apple Intelligence en er wordt zelfs gesproken over een jaar extra dat Apple nodig zou hebben om het allemaal in kannen en kruiken te hebben. Apple kennende zou het er ook volledig over kunnen zwijgen, dus we zijn benieuwd.

Maandag lees je er meer over hier op DutchCowboys.