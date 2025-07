Dit zijn de nieuwe emoji van 2025

Niet veel mensen weten het, maar er is een groep bedrijven die samen bepalen wat de nieuwe emoji worden. Dat doen ze deels op aanvraag, dus als je nog een emoji mist of een goed idee hebt, meld je dan bij het Unicode Consortium. Al ben je voor dit jaar wel te laat, want gisteren tijdens World Emoji Day zijn de nieuwe emoji van 2025 bekendgemaakt. Of eigenlijk die van 2026, want de meeste techbedrijven implementeren ze pas later. Ze moeten er immers eigen varianten van maken. Dit zijn de nieuwe emoji van dit (of volgend) jaar.

Nieuwe emoji van 2025

Waar we het de vorig jaar moesten doen met toch een wat twijfelachtige, ietwat deprimerende selectie met een dorre boom, een smiley met wallen, een paarse vlek, een vingerafdruk en een schep: wie horrorfilms wil uitbeelden in emoji was er blij mee, maar om nou te zeggen dat dit veelgebruikte exemplaren zullen zijn: mwah. Vaak zijn we toch meer op zoek naar vrolijkere zaken.

Dat lijkt het Unicode Consortium zich nu ook te hebben beseft, want de nieuwe varianten zijn geweldig. Vrolijk, creatief en we kunnen niet wachten om ze te gebruiken. Dit zijn ze: