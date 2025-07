Google kondigt Made by Google-event aan voor Pixel 10

De geruchten die al een tijd rondgaan stellen dat het gaat om de opvolger van de Pixel 9, van de Pixel Watch 3 en van de Pixel Buds a. Qua telefoons is het vrij veel: een Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. Verschillende formfactors en daarnaast nog een nieuwe, slimme watch en die vernieuwde oordopjes, die ditmaal tot een minder luxueuze groep oordopjes behoren, maar juist wat betaalbaarder moeten zijn.

Made by Google

Of dat allemaal klopt is afwachten, maar er zijn inmiddels meerdere geruchten over deze producten verschenen. De Watch 4 zou niet veel veranderingen bieden: vooral een iets grotere accu krijgen. De Pixel 10 zou wel een flink verschil maken: die komt met 3 camera’s in plaats van 2.

Verder laten we het aan Google over om te vertellen wat waar is: op 20 augustus kun je online meekijken naar Made by Google om 19:00 uur Nederlandse tijd.