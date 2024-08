5 dingen die Google vernieuwt met de Pixel 9-line-up

Google heeft zijn nieuwe Pixel 9 aangekondigd en dat deed het met maar liefst 4 toestellen. Plus nog een horloge (Pixel Watch 3) en oordopjes, maar de telefoons voerden de boventoon tijdens de Made By Google-presentatie.

1. Verbeterde specs

Een belangrijk facet aan een nieuwe telefoon is of er een upgrade heeft plaatsgevonden in de specs. Natuurlijk is dat zo: het is niet alleen maar AI wat de klok slaat. Zo is er een nieuwe Tensor G4-chip in de toestellen te vinden, van Googles eigen design. De Pixel 9 is met zijn 6,3 inch scherm lekker klein en dat geldt ook voor de Pixel 9 Pro. Pixel 9 Pro XL biedt wat meer oppervlak: 6,8 inch. De Pro XL en de gewone Pro verschillen nagenoeg niet van elkaar, alleen in grootte (en dus ook batterijgrootte). Verder heeft Pixel 9 een werkgeheugen van 12 GB en de Pro 16 GB. De camera’s zijn een 50 megapixel, 48 megapixel en daarbij hebben de Pro’s nog een 48 megapixel-camera extra. De selfiecamera aan de voorzijde is 10,5 megapixel. De batterijen zijn 4700 mAh, behalve de Pro XL, die heeft een 5060 mAh-batterij.

2. Een andere camerabalk

Pixel-telefoons waren altijd heel herkenbaar aan hun rechte camerabalk, die helemaal over de breedte van de achterkant van het toestel doorliep, maar dat is nu voorbij. Pixel 9 wordt meer meegenomen in de Material You-designtaal van Google en dat betekent dat alles pilvormig is. Ook de camera’s zitten nu in een pilvormig eiland. Of Pixel hierdoor minder herkenbaar wordt, we denken dat dat wel meevalt, maar wel is het iets minder bijzonder dan het eerdere design.