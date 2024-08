Alles wat je moet weten over de nieuwe Google Pixel 9 

Pixel 9 staat voor de deur en die komt niet alleen. De nieuwe reeks smartphones van Google zelf zou bestaan uit maar liefst 4 smartphones. Een standaard model, een Pro-model, een extra groot model en een vouwbaar model. Dit is wat je moet weten over de Google Pixel 9.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 is aangekondigd en dat is een spannend moment voor mensen die van Android houden. De toestellen van Google staan erom bekend dat ze de schoonste Android-ervaring bieden, zonder ingewikkelde menu’s en bloatware. Bovendien krijg je er ook de handige AI-oplossingen van Google bij, zoals het ChatGPT-achtige Gemini om vragen aan te stellen en opdrachten te geven.

Ook helpt de AI erg goed bij het bewerken van foto’s. Wil je iemand uit de foto wissen, dan kun je dat met een druk op de knop regelen. Pixel 9 zou bovendien ook de mogelijkheid toevoegen om een heel andere lucht boven een foto te maken. Ga je dus op een bewolkte dag naar de Eiffeltoren, dan kun je daar met AI straks een zonnige lucht bij maken.

Maar de telefoons hebben ook qua hardware veel te bieden. Pixel 9 is sowieso een upgrade ten opzichte van de Pixel 8 als het gaat om de processor en de camera. De processor is Google’s eigen Tensor G4, de opvolger van de G3. Het betekent dat de telefoon meer rekenkracht heeft en daardoor bijvoorbeeld beter is in multitasken en minder snel hapert als je veel vraagt, bijvoorbeeld als je games speelt op je toestel.

Pixel Pro

Google komt dus met vier telefoons: Pixel Pro is er in twee groottes: 6,8 inch en 6,3 inch. In tegenstelling tot eerder hebben beide telefoons een telelens. Bijzonder is de Fold, met een vouwbaar scherm dat je dus kunt dichtvouwen, maar liever opengevouwen zal gebruiken omdat je zo kunt Netflixen op een dubbel zo groot scherm dan je gewend bent. De nieuwe Fold wordt hoger en dunner. Het buitenste scherm is 6,3 inch en het binnenste 8 inch.

Pixel-telefoons zijn zeer geliefd en dat komt waarschijnlijk door hun vriendelijke uiterlijk: vrolijke kleuren zoals mintgroen en baaiblauw, maar ook ronde hoeken en veel pilvormige menu’s met dank aan het Material You-redesign van Google. De telefoons zien er vriendelijk uit en kunnen wel tegen een stootje. De verwachting is dat dat ook voor Pixel 9 geldt. Het toestel ziet er wel iets anders uit aan de achterkant, dan je gewend bent van Pixels: de camerabalk aan de achterzijde maakt plaats voor een kortere balk die het toestel een heel andere look geeft.

Tijdens Made by Google heeft het merk ook nieuwe oordopjes (Buds Pro 2) en de nieuwe smartwatch (Pixel Watch 3) aangekondigd. De Pixel 9-reeks is verkrijgbaar vanaf 899 euro.