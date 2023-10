Vier AI-toepassingen die Pixel 8 interessant maken

In een wereld waarin de ene telefoon nog meer lijkt op de andere (als we het tenminste over de ‘gewone’ vorm hebben), grijpen telefoonmakers veel naar andere mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is bijvoorbeeld het inzetten van AI. Iets waar Google een kunstenaar in is geworden, al gaat het sommige mensen wel een tandje te ver.

Bijzondere AI-opties Pixel 8 Als je Google Pixel 8 in gebruik neemt, dan merk je meteen al dat er veel ondersteuning is in de vorm van AI. Een gedeelte was er al op de eerste Pixels en zelfs in het algemeen binnen de Google Photos-app, maar er is ook veel toegevoegd. Dit zijn vier AI-toepassingen van Pixel 8 die er echt uitspringen.

AI wallpaper generator (Android 14) works pretty well on the Pixel 8 Pro



You can create some beautiful wallpapers in just a few clicks pic.twitter.com/gUrvK6p3Np — Mr Android FHD (@android_fhd) October 9, 2023

Magic Editor Heb je een foto gemaakt, maar denk je: hey, die Eiffeltoren staat niet helemaal in het midden? Je kunt de toren dan gewoon verplaatsen. Mag hij wel een maatje groter? Kan ook hoor: de AI herkent objecten en zo kun je die makkelijk oppakken in de fotobewerker. En al die vreemdelingen die je ongewild op de gevoelige plaat hebt gelegd, die hoeven eigenlijk helemaal niet op de foto. Je haalt er ze er makkelijk uit en de AI bedenkt wat de meest logische achtergrond dan is op de plek waar ooit die onbekenden stonden. Facetten van de Magic Editor waren al aanwezig in Google Photos: de Magic Eraser vooral, maar nu is er nu een optie die veel verder gaat. Wil je bijvoorbeeld dat de lucht niet zo grauw is als die soms kan zijn in Parijs, dan kun je de lucht gewoon blauw maken. AI-wallpapers Om via kunstmatige intelligentie een nieuwe wallpaper te maken, hoef je niet helemaal zelf een prompt te bedenken. Sommige mensen vinden dat een beetje moeilijk en zoeken naar inspiratie. Die geeft Pixel 8 je ook, want je krijgt een hele carrousel te zien van verschillende opties: Imaginary, Luminous, Volcanic, Terrain en Night. Je ziet dan alvast wat woorden en dat zet je op het goede spoor richting de wallpaper waar je naar zoekt. Soms vindt de Pixel het alsnog lastig om met het juiste te komen, maar als je je prompt wat aanpast dan krijg je uiteindelijk toch iets wat heel dichtbij wat je in hoofd hebt raakt.

Best Take Eén van de meest besproken AI-opties van Pixel 8, dat is Best Take. Enerzijds omdat het zo herkenbaar is, anderzijds omdat de AI wel ver gaat. Best Take zorgt namelijk dat wanneer je een groepsfoto maakt, je uiteindelijk eindigt met een foto waar iedereen leuk opstaat. Dat blijkt in de prakijk altijd nagenoeg onmogelijk, maar met Best Take gaat dat beter. Je maakt immers vaak meerdere foto’s als het om een groepsfoto gaat, zodat je wat keuze hebt in foto’s en de foto kunt kiezen waar in ieder geval het gros van de mensen leuk opstaat. Wil iemand toch liever een andere foto omdat hij/zij daar leuker op staat, dan kun je het gezicht van die persoon zo uit de ene foto halen en op de gekozen foto ‘plakken’. De AI zorgt dat het niet een soort fotocollage lijkt, maar echt lijkt alsof die persoon gewoon echt zo keek op het origineel. Audio Magic Eraser De laatste opvallende AI-optie is die van de Audio Magic Eraser. Het is een manier om bijvoorbeeld een grommende hond in de achtergrond van je lachende baby-video weg te laten. Of andersom: als jij een leuke hondenvideo hebt gemaakt waar je baby de hele tijd doorheen huilt. Of zoals Google in het voorbeeld laat zien, als je skateboard maar je niet per se die harde wieletjes over de grond wil horen in de uiteindelijke video. Heel tof, want je hoort nog wel de skater. Zo kun je bijvoorbeeld als je vlogger bent op veel meer momenten en plekken video’s maken: je filtert het ongewenste geluid er gewoon uit, met hulp van kunstmatige intelligentie.