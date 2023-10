Google kondigt Pixel 8 aan: 7 jaar updates

Google heeft iets geleerd van het Nederlandse Fairphone: het geeft zijn zojuist aangekondigde Pixel 8-smartphone 7 jaar lang software-updates, zodat het toestel langer meegaat dan al zijn voorgangers. Toestellen moeten we eigenlijk zeggen, want er is een Pixel 8 en een Pixel 8 Pro, maar beiden krijgen dus die ondersteuning tot 2030.

Google Pixel 8

Beide toestellen hebben een plat scherm en de Pixel 8 is een 6,2 inch telefoon (het beeld is 2400x1080 pixels). Pixel 8 Pro is 6,7 inch (2992 x 1344 pixels) en kan tussen 1 en 120 Hertz verversen. Dat is bij de gewone 8 tussen de 60 en 120 Hertz. De schermen zijn feller en dat betekent dat je ze beter kunt zien als je ze bijvoorbeeld in de zon gebruikt. Let wel: hoe hoger je de felheid zet, hoe sneller je batterij opgaat.

De nieuwe telefoons maken gebruik van Google’s Tensor G3-processor, al werd er niet veel gesproken over de specificaties van het toestel: het ging vooral over wat hij kan. Zo heeft de Pixel 8 een werkgeheugen van 8 GB, wat bij de Pro 12 GB is. De opslag is 128 GB en 256 GB, maar er is ook een optie bij de Pro voor 512 GB. Google had het echter vooral graag over de camera’s en hun kunnen.