Google I/O 2023: Google komt met eerste vouwbare Pixel-telefoon

Google heeft zijn eerste vouwbare smartphone aangekondigd. Het gaat om Pixel Fold, een toestel dat als een boek openvouwt. Daarnaast komt het met een midrange-toestel genaamd Pixel 7a en de eerste tablet in de Pixel-reeks, luisterend naar de niet heel originele naam Pixel Tablet. Echter ging Google I/O niet zozeer om de hardware, want die werd er in een heel korte tijd aan het einde doorheen gejaagd: Google wilde het vooral hebben over kunstmatige intelligentie. Dit zijn alle aankondigingen op een rij. Google Pixel Fold Pixel Fold heeft een 5,7 inch OLED-scherm aan de voorzijde met daarbij een 7,6 inch OLED-scherm aan de binnenkant (maar hij is die grootte wanneer hij is opengeklapt). Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120 Hertz. Het toestel heeft een Google Tensor G2-chip aan de binnenzijde en is verkrijgbaar in 12 GB RAM werkgeheugen met 256 GB of 512 GB opslag. Er hangt wel een flink prijskaartje aan, al is het voor een foldable vrij gangbaar: 1899 euro. Er rust nog een addertje onder het gras, want dit toestel is niet in Nederland of België te krijgen.

Google Pixel Tablet De eerste tablet onder de Pixel-vlag is Google Pixel Tablet en deze is ook voorzien van de Google Tensor G2-chip. Het LCD-scherm is 11 inch met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Google steekt hem vooral in op gaming en entertainment, al is het daarin niet per se uniek. Wel is het wat vreemd dat het heeft gekozen voor een verversingssnelheid van 60 Hertz en een maximale helderheid van 500 nits. De tablet heeft een verder 8GB RAM werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslag. Er zit aan de voorkant een 8 megapixel selfiecamera. Het apparaat is verkrijgbaar vanaf 679 euro (vanaf 20 juni).

Google Pixel 7a Google Pixel 7a is voorzien van de Tensor G2-chip die Google ook in zijn meest luxe Pixel 7 heeft gedaan. Dit moet ervoor zorgen dat dit midrange-toestel goed presteert. Verder is het voorzien van een vingerafdrukscanner in het scherm, de mogelijkheid om Face Unlock te gebruiken en kan het toestel draadloos opladen. Het 6,7 inch metende toestel heeft een plastic achterkant en heeft qua camera’s een 64 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel groothoekcamera. Die camera’s kunnen waarschijnlijk betere foto’s maken dan veel andere toestellen van die prijs, mede dankzij die processor. Zo belooft Google onder andere goede foto’s bij situaties waarin je weinig licht hebt, zoals een etentje in een restaurant. Met 8GB RAM werkgeheugen en 128 GB opslag is het een degelijk midrange-toestel met een accu van 4285 mAh. Pixel 7a kost 509 euro, bestel je hem voor 22 mei, dan ontvang je er Pixel Buds A-oordopjes bij.

Kunstmatige intelligentie

Andere aankondigingen hadden vooral te maken met kunstmatige intelligentie. Zo krijgt Google Foto’s nu de functie Magic Editor, waarmee je een afgesneden object uit een foto kunt herstellen. Je kunt het oppakken, verplaatsen en Googles AI bedenkt vervolgens hoe het betreffende object er normaliter heel uitziet. De AI doet vervolgens zijn ‘magic’ en maakt het object af. Google Maps krijgt de nieuwe functie genaamd Immersive View waarmee je straatbeelden in 3D kunt zien als je navigeert. Dat kon al in grote steden, maar wordt nu uitgebreid naar meerdere plekken. Google Bard, de AI-chatbot van Google die nog niet in Nederland beschikbaar is, die komt naar meer landen. Bovendien kunnen er binnenkort heel Dall-E-style ook afbeeldingen in worden gegenereerd. Google Zoeken krijgt ook een sprankeltje AI, namelijk dat de AI straks antwoord gaat geven als je in de beroemde zoekmachine een vraag stelt. Kortom, er breekt een nieuwe tijd aan voor Google en dit is waarschijnlijk pas het begin. En hardware heeft daar wel een rol in, maar die lijkt Google toch wat klein te willen houden.