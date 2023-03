Presentatie Google I/O op 10 mei: dit verwachten we

Waar we meestal niet heel veel weten over wat Google gaat aankondigen, is daar nu wel een iets beter beeld van. Een beeld dat mede is geschapen door Google zelf, maar ook door lekken, geruchten en gefluister. Het belooft een leuke editie te worden, want er gebeurt veel bij Google. Niet alleen qua ontwikkeling van hardware, maar ook qua kunstmatige intelligentie, waarbij het zeker de hete adem van de ‘new kid in town’ ChatGPT in de nek voelt.

Pixel Tablet

Hij werd vorig jaar door Google alvast geteased voor dit jaar, maar inmiddels praat niemand er nog over. Is de Pixel Tablet nog steeds in ontwikkeling en leren we er meer over in mei? De tablet van 11 inch zou een andere ontwerptaal spreken dan Pixel 6 of 7, al verwachten we wel veel Material You-invloeden aan de ‘binnenkant’. Aan de andere kant is dit meestal niet het event waarop nieuwe gadgets worden uitgegeven: het is vaak alleen een soort vooraankondiging en die hebben we natuurlijk vorig jaar al gehad. Zou Google die tot later in het jaar bewaren, wanneer ook de onderstaande gadgets worden aangekondigd?

Bard

De nieuwe kunstmatige intelligentie van Google, Bard, is tot nu toe nog niet heel positief in het nieuws geweest. Het zou te snel zijn onthuld aan het grote publiek, het zou bomvol fouten zitten en Google zou het alleen maar als een kat in het nauw hebben geïntroduceerd omdat het bang is voor het opkomend ‘talent’ ChatGPT. Aan de andere kant kunnen we Google natuurlijk nog meer tijd geven om Bard beter te maken. We hopen dan ook dat het bedrijf tijdens zijn presentatie wat meer verder over Bards ontwikkeling en de toekomst.