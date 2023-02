Bard is de nieuwe AI van Google: dit is alles wat je moet weten

Kunstmatige intelligentie is aan de laatste weken en daarbij kan Google niet achterblijven. Recent kwam het al met een AI die van tekst muziek kan maken en nu is er Bard, een soort ChatGPT van Google. Je kunt Bard alles vragen en het komt vanzelf met antwoorden op de proppen.

Bard moet de kennis van de wereld combineren met kracht, intelligentie en creativiteit via de taalmodellen van Google. Het gebruikt informatie van het internet om antwoorden te geven op je vragen. In de voorbeeldvideo zie je bijvoorbeeld wat Bard zegt als je hem opdracht geeft om de ontdekkingen van NASA’s James Webb-ruimtetelescoop uit te leggen aan een 9-jarige. In eerste instantie geeft Google aan het nog wat klein te houden met een lichtgewicht variant van LaMDA, dat minder rekenkracht behoeft, maar daarna is het de bedoeling dat hier wat meer rekenkracht achter komt.

Zoals Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet zegt: “We hebben het bedrijf zes jaar geleden geheroriënteerd op AI. We zien het als de belangrijkste manier om onze missie te verwezenlijken: de informatie in de wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar maken.“ Het bedrijf investeert veel geld in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De nieuwste aankondiging is dus Bard, een AI-chatsysteem dat wordt aangedreven door LaMDA, een taalsysteem dat Google eerder al introduceerde.

Dan vragen ze bijvoorbeeld: ‘Is de piano of de gitaar makkelijker te leren en hoeveel oefening hebben ze nodig?’ De zoekmachine moet dus antwoord geven op een veel complexere vraag dan slechts een feitje. Dat gat wil het opvullen met Bard, dat misschien ooit wel in Google Zoeken beschikbaar komt.

Het zoekmachinebedrijf denkt dat het een schot in de roos is, zo’n AI-chatbot. Het ziet naar eigen zeggen dat mensen veel complexere zoekopdrachten doen dan vroeger. Vroeger zocht je op feitelijke antwoorden op vragen zoals ‘Hoeveel toetsen heeft een piano?’, maar tegenwoordig willen mensen diepere inzichten, zegt Google.

Google: “We combineren externe feedback met onze eigen interne tests om ervoor te zorgen dat de antwoorden van Bard voldoen aan een hoge norm voor kwaliteit, veiligheid en gegrondheid in realistische informatie. We verheugen ons op deze testfase om ons te helpen verder te leren en de kwaliteit en snelheid van Bard te verbeteren.” Kortom, Google geeft al aan dat het systeem nog niet perfect is.

Antwoord op ChatGPT

Op dit moment wordt Bard nog door een kleine groep getest, maar het zou verder openbaar worden gemaakt in de komende weken. Het is waarschijnlijk nog lang niet af, want Google lijkt het vooral in antwoord op ChatGPT te lanceren. Dat wint zo rap terrein, dat de alarmbellen bij de zoekmachinegigant flink zouden zijn afgegaan de laatste weken. Met Bard dus als resultaat, al werkt Google hier hoogstwaarschijnlijk al veel langer aan.

Echter is Google wat terughoudend als het gaat om het openlijk gebruiken van veel AI, zeker als dat niet tot in de puntjes getest is. Mede daarom is het opvallend dat het nu dus al Bard deelt, terwijl dit nog in de testfase zit. Hopelijk kunnen we het snel zelf ervaren en laat Google meer los over de plannen. Is het straks net zo gratis en openlijk beschikbaar als andere Google-producten, of zal ook Google een ChatGPT’tje doen en voor betere toegang geld vragen?