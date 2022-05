​Google kondigt Google Pixel Watch aan

Google komt in het najaar niet alleen met de nieuwe smartphone Google Pixel 7, maar ook met Google Pixel Watch. Het is voor het eerst dat Google zelf met een smartwatch komt, die niet geheel toevallig diepe integraties heeft met Fitbit. Google kondigde vandaag tijdens zijn I/O-presentatie allerlei verschillende toepassingen aan. Deze ontwikkelaarsconferentie draait doorgaans veelal om software, maar ditmaal was er -na lang wachten- dus ook veel ruimte voor hardware.

Pixel Watch De grootste aankondiging vanavond is de Pixel Watch. Het nieuwe slimme horloge van Google was al van alle kanten gelekt, maar nu is het officieel. Het is het eerste horloge dat van binnen en van buiten gemaakt is door Google en het verschijnt in de herfst, tegelijk met Pixel 7. Verwacht een diepe integratie met Fitbit (dat enkele jaren geleden is overgenomen door Google), met allerlei fitnessmogelijkheden, hartslagtracking en slaapmodi.

Pixel 7 Pixel 7 komt er ook in de herfst aan en Google besloot -voor het lekken begint- maar alvast een afbeelding te laten zien van de nieuwe toestellen. De smartphone wordt voorzien van de nieuwe Tensor-chip (dus niet die van Pixel 6, maar een nog aan te kondigen Tensor-chip) en hij draait op Android 13. Het design lijkt wel wat op dat van zijn voorganger, maar ditmaal is de camerastreep gemaakt van aluminium. Er zitten drie camera’s aan de achterzijde van de Pixel 7 Pro en 2 op de Pixel 7, dus dat is net zoals bij de 6-serie.

Pixel 6a Pixel 6 is de snelst verkopende Pixel-telefoon ooit: zijn verkopen zijn al hoger dan die van Pixel 4 en 5 bij elkaar opgeteld. Google komt nu met Pixel 6a, een apparaat dat 449 dollar kost (omgerekend 426 euro). Het uiterlijk is hetzelfde als dat van Pixel 6 en dat geldt ook voor de processor. De vingerafdrukscanner zit niet aan de achterzijde, maar onder het scherm en het toestel is wel iets kleiner dan de gewone Pixel 6: hij heeft een 6,1 inch OLED-scherm (met een lage verversingssnelheid van 60Hz). De camera’s zijn wel anders: er zit een 12 megapixel-hoofdcamera op met optische beeldstabilisatie en een 12 megapixel ultrawide lens met een 8 megapixel selfiecamera. De batterij is ook wat kleiner: 4.400mAh. Google belooft echter dat hij de hele dag meegaat. Het toestel verschijnt op 28 juli en je kunt hem vanaf 21 juli preorderen, maar alleen in de Verenigde Staten en Japan.

Pixel Buds Pro Google heeft ook Pixel Buds Pro aangekondigd, nieuwe oordopjes met noise cancellation. Ze kosten omgerekend 189 euro en ze zijn voorzien van een IPX4-rating, wat betekent dat ze goed tegen een spat water kunnen. Er zit een sensor in die checkt hoe de oordopjes in je gehoorgang zitten, zodat ze zo comfortabel mogelijk kunnen worden geplaatst. Er zit een 6-kernen processor in en je kunt ze op meerdere apparaten tegelijk aansluiten via Bluetooth. De oordopjes kunnen met actieve ruisonderdrukking aan 7 uur mee op een keer opladen, terwijl het zonder die ruisonderdrukking 11 uur is. Uiteraard is ook Google Assistent aanwezig op de oordopjes. Ze verschijnen op 28 juli en zijn een week ervoor preorderbaar.

Pixel Tablet Google kondigde ook alvast iets aan wat pas in 2023 komt, namelijk een Pixel Tablet. Tablets hebben nogal een opmars gemaakt de laatste jaren, nadat ze eigenlijk al een beetje werden doodverklaard. Google heeft er weinig over gezegd in zijn presentatie, alleen dat het de meest behulpzame tablet ter wereld moet gaan worden en dat er een Tensor-chip in zal zitten, maar welke precies is nog onbekend.

Google Translate Google voegt 24 talen toe aan Google Translate, waaronder de eerste taal van de eerste inwoners van Amerika, maar ook Quechua, de taal van een volk dat in Ecuador, Peru en Bolivia woont. Google Maps Maps wordt aanzienlijk verbeterd in Afrika, waar inmiddels 300 miljoen gebouwen zijn vastgelegd. Dat is vijf keer zoveel dan eerder en dit kan Google voor elkaar boksen door kunstmatige intelligentie en satellieten in te zetten om te zien welke gebouwen er nieuw zijn. Ook in India is het hiermee bezig geweest, waardoor hier nu tweemaal zoveel gebouwen zijn vastgelegd. Wil je in een gebouw kijken, dan kan dat bijvoorbeeld bij restaurants: er is een soort vogelvluchtbeeld dat wordt samengesteld uit foto’s. Google Maps krijgt de mogelijkheid om milieuvriendelijker te rijden, wat meteen als pluspunt heeft dat het jou minder brandstof kost. Deze optie was al live in de Verenigde Staten, maar komt later dit jaar ook naar Europa. YouTube YouTube wordt beter waar het gaat om wat er in een video gebeurt. Zo kun je automatisch een video in hoofdstukken laten opknippen door kunstmatige intelligentie van DeepMind. Via spraakherkenning worden voor alle iOS- en Android-gebruikers automatisch videotranscripties gemaakt. Google breidt daarbij ook zijn automatisch vertaalde ‘ondertiteling’ uit.

Google Docs Google Docs krijgt een functie waardoor een lange tekst een soort TLDR krijgt. Dat staat voor Too Long Didn’t Read en dat zie je soms op het internet bij lange artikelen. Dan wordt het door de schrijver van het stuk gedaan, maar in Google Docs krijg je zo’n ‘Te Lang, Niet Gelezen’-samenvatting automatisch. Je kunt er ook duimpjes aan geven om aan te geven dat je het goed vindt (of juist niet). Google Meet Google Meet wordt verbeterd op het gebied van licht en huidskleur. Zo kun je gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om je beter aan te lichten door een cirkeltje te verplaatsen op het scherm. Google Zoekmachine In het Westen schijnen we er nog niet heel enthousiast mee bezig te zijn, maar in de Google Zoekmachine wordt in India ongeveer 30 procent van de zoekopdrachten via spraakbesturing ingevoerd (in Hindi). De zoekmachine zou worden verbeterd voor mensen die graag wat feiten over bijvoorbeeld een bepaalde film invoeren, waardoor je nu makkelijker een film kunt vinden waarvan je wel wat details weet, maar niet meer hoe hij ook alweer heet. Op zich kom je daar meestal wel uit met Google, maar nu gaat het hier nog meer zijn best voor doen om je van het juiste antwoord te voorzien. Google Lens, wat deel uitmaakt van de zoekmachine van Google, dat wordt maar liefst 8 miljard keer gebruikt per maand.

Multisearch Bovendien is er nu Multisearch in de zoekmachine te vinden. Hierbij kun je in de Google-app een foto maken en een vraag stellen. Dus bijvoorbeeld een foto van een witte hond met zwarte stippen. “Wat voor hond is dit?” en Google zal je antwoorden dat het een dalmatiër is. Ook kun je bijvoorbeeld een bepaalde trui zoeken in een andere kleur. Of je maakt een foto van je lege fietsband en je vraagt ‘Hoe repareer ik dit?’ en Google helpt je aan het antwoord. Lens maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld een schap met producten in de supermarkt te scannen, waarna je via augmented reality ziet wat bijvoorbeeld de eigenschappen van een bepaald product zijn. Het heet Scene Exploration en het is zeker iets wat je moet onthouden: dit is als het ware een soort control-F voor de echte wereld, want als je iets wil zoeken, dan kun je dat straks sneller vinden. Ook belangrijk: Google’s zoekmachine gaat werken via de Monk-schaal, die is ontwikkeld door Harvard-professor Dr. Ellis Monk. Hiermee kun je bij het zoeken naar bijvoorbeeld een foto van bepaalde make-up op een mens kiezen welke huidskleur je graag zou willen zien. Immers ziet oranje oogschaduw er op een witte huid heel anders uit dan op een zwarte huid. Er zijn tien huidskleuren om uit te kiezen. In het verlengde hiervan wordt er in Google Foto’s ‘Real Tone’ toegevoegd als filter, om specifiek op een bepaalde huidskleur toe te passen.

Google Assistent Je kunt nu tegen de Google Assistent praten zonder dat je elke keer ‘Hey Google!’ hoeft te roepen. Als je via de Nest Hub Max wil praten tegen de slimme assistent van Google, dan hoef je alleen te kijken naar je Nest Hub Max, waarna er een klein belletje in de linkerbovenhoek verschijnt en je weet dat je gezien bent, waarna je gewoon een vraag kunt stellen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er zes machine learning-modellen van kracht die maar liefst 100 signalen verwerken om te weten te komen of je naar de camera kijkt. Uiteraard betekent dit alles wel dat dit apparaat dus constant naar je kijkt en dat is iets waar je nog wat privacyvragen bij kunt stellen. Ook wordt de Assistent wat slimmer. Als je bijvoorbeeld een liedje wil horen van Florence + the machine, dan kun je zeggen: ‘Speel muziek af van Florence en …’ en Google Assistent vult zelf al in dat dat vast ‘the machine’ moet zijn en begint af te spelen. Beveiliging en privacy Google zegt de komende vijf jaar 5 miljard dollar te investeren in beveiliging. Daarnaast geeft het aan dat Gmail elke dag meer dan 15 miljoen spam- en phishingberichten tegenhoudt, terwijl Google Play 125 miljard apps scant. Er komt ook extra phishingbescherming naar Google Docs, Sheets en Slides. Daarnaast krijgen Chrome en Android virtuele creditcards, waardoor je met een virtueel creditcardnummer kunt betalen wat fraude moet tegengaan. Onder andere Visa, MasterCard en Amex komen deze zomer met virtuele kaarten. Daarnaast heeft Google aangekondigd dat het met een uitgebreider menu komt voor mensen om de controle over te nemen over de advertenties die ze te zien krijgen. Zo kun je straks categorieën en merken kiezen waarvan je al dan geen advertenties wil zien. Ook kun je dankzij een nieuwe tool makkelijker zoekresultaten met je persoonlijke informatie laten verwijderen door Google. Denk bijvoorbeeld aan websites met je telefoonnummer of je adres erop, zodat je je privacy kunt beschermen.

Google Wallet Er is ook een nieuwe Google Wallet aangekondigd, waarbij je je telefoon tegen een pinapparaat kunt houden om te betalen via Google Pay. Je kunt er echter ook boarding passes in bewaren, passen voor Disneyland en andere kaarten, net zoals we kennen van de Apple Wallet. Voor Amerikanen geldt dat er zelfs rijbewijzen in deze Google Wallet kunnen worden geplaatst. Het is duidelijk dat er genoeg aankomt voor Google-fans, alleen is het de vraag of er iets van deze apparatuur in Nederland verkrijgbaar zal zijn. De Pixel 6 en 6 Pro moet je als Nederlander ook uit Duitsland of Frankrijk halen. Pixel 6a is zelfs niet eens in die landen verkrijgbaar. Het is afwachten tot de herfst om meer te leren over Pixel 7 en Pixel Watch.