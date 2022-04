Pixel 6 bugs blijven maar opduiken

De Pixel 6 van Google is wederom in het nieuws omdat er na een update iets niet meer helemaal goed gaat. Waren het twee maanden geleden WiFi-verbindingsproblemen, deze keer is het de meest basic telefoonfunctie die na een update niet meer feilloos presteert. Op diverse fora wordt namelijk melding gemaakt van Pixel 6 smartphones die na de laatste update niet meer alle binnenkomende telefoongesprekken doorgeven.

Binnenkomende telefoongesprekken worden geweigerd

Daarbij lijkt het er op dat de gesprekken door het toestel zelf geweigerd worden zonder dat de gebruiker daar weet van heeft of een melding van krijgt. Behalve dat het toestel geen ringtone weergeeft, of trilt, krijgen die gebruikers ook geen melding van een ‘gemiste oproep’. De betreffende binnenkomende gesprekken verschijnen echter wel als ‘geweigerd’ in de lijst met ‘recente gesprekken’. De beller hoort, voor zover bekend, gewoon het normale geluid van het ‘overgaan’ van de telefoon aan de andere kant van de lijn. Er wordt echter niet opgenomen en na enkele ogenblikken wordt de beller doorgeschakeld naar de voicemail – mits die aan staat – of krijgt hij een melding dat de ontvanger niet bereikbaar is.

De Pixel 6 gebruikers die last hebben van deze nieuwe ‘bug’, melden dat het zowel bij bekende (contacten) als onbekende telefoonnummers gebeurt. Het gebeurt echter niet continu. De ene keer wordt een gesprek geweigerd, de andere keer belt dezelfde persoon terug en geeft het toestel het gesprek wél door.