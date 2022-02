Google heeft weer problemen met een Pixel 6 update

Voor de tweede keer in korte tijd zijn er problemen met een Android update voor de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Op de valreep van het vorige jaar moest Google de december update voor deze toestellen vanwege diverse bugs al stilleggen en uitstellen tot ergens in januari. De problemen leken zich met name toe te spitsen op de twee nieuwste Pixel smartphones, die uitgerust zijn met Google’s eigen Tensor processors.

Problemen met WiFi en Bluetooth

In de loop van januari werden de problemen met de ‘december update’ verholpen waarna de uitrol van die update verder goed verliep. Inmiddels is het tijd voor de februari update en daarmee zijn ook de problemen weer terug. Dat wil zeggen, diverse eigenaren van een Pixel 6 of Pixel 6 Pro klagen na installatie van de nieuwste update over problemen met de WiFi en/of Bluetooth verbinding.

Zo melden sommige gebruikers op Twitter en diverse fora dat de WiFi uitvalt als ze Bluetooth aanzetten, en andersom. Andere Pixel 6 (Pro) gebruikers hebben last van ‘knippericht’ WiFi, waarbij de draadloze verbinding op willekeurige momenten uitvalt.