Android 12 draait na bijna een half jaar nog niet zoals het moet

Het wordt dus spannend of, zeker de mid-range smartphone van de diverse fabrikanten, nog wel een Android 12 update gaan zien. Een half jaar vertraging, zoals die nu al opgelopen is voor de release van de nieuwste Android versie voor flagships, is niet zomaar even in te lopen voor de goedkopere toestelmodellen die doorgaans nog 3 tot 9 maanden langer op een nieuwe Android versie moeten wachten.

Andere fabrikanten, zoals OnePlus, hebben ook besloten nog even te wachten totdat Google met een écht stabiele versie van Android 12 op de proppen komt. Veel tijd heeft Google echter niet meer om Android 12 op de rit te krijgen. Over amper vijf maanden moet de volgende versie namelijk al aan de wereld getoond worden.

Uiteraard hebben de Android 12 troubles ook gevolgen voor alle andere fabrikanten die afhankelijk zijn van het Android OS. Samsung bijvoorbeeld, om maar eens een grote Android ‘gebruiker’ te noemen. De Koreaanse fabrikant besloot de uitrol van nieuwste Android 12 update nog even op te schorten, en daar waar ze er al mee gestart waren, stop te zetten. Zo bleken met name de opvouwbare Samsung smartphones, waarvan er gelukkig niet al te veel in omloop zijn, heel wat problemen te hebben met Android 12.

Google, en dan met name Android, hebben een probleem. De uitrol van de nieuwste versie van het smartphone OS, Android 12 , verloopt al maanden niet bepaald volgens planning. Wat wel de grootste Android update sinds Lollipop, uit 2014, genoemd wordt, kampt ook vijf maanden na de lancering van de eerste bèta-versies, voor de Pixel smartphones, nog altijd met heel wat bugs en instabiliteit. De eerste stabiele versies verschenen zelfs een maand later dan normaliter gepland staat, maar eind december was de lijst met bugfixes nog steeds niet veel korter geworden. Sterker nog, er staken na de update van december weer diverse nieuwe problemen de kop op.

Android’s krappe ontwikkelschema

Het is elk jaar weer hetzelfde ritueel. In mei presenteert Google, tijdens haar I/O-event, weer de nieuwste versie van het Android OS. Vervolgens duurt het tot ergens in augustus of september voordat de eerste ‘stabiele’ versies beschikbaar komen. Die gaan, kort daarna, altijd eerst naar de eigen Pixel smartphones (voorheen Nexus). Sinds enkele jaren volgen kort daarna dan de Android One smartphones, van fabrikanten als Nokia (HMD Global) die afzien van een eigen UI.

Voor iedereen met een Samsung, OnePlus, Xiaomi of een ander merk smartphone is het vervolgens afwachten wanneer zij kunnen gaan genieten van de nieuwste Android versie. Voor de zogenoemde vlaggenschip smartphones (zoals de Galaxy S-series) duurt dat wachten doorgaans zo’n drie maanden, nadat de eerste ‘Google phones’ voorzien zijn. Iedereen met een goedkoper toestel komt achteraan in de rij. Daarbij moet je niet gek opkijken wanneer de ‘nieuwste’ Android versie uitgerold wordt wanneer de volgende nieuwste Android versie al gepresenteerd is, ruim 9 maanden na de geplande uitrol dus.

Is elk jaar een nieuwe Android versie nog wel haalbaar?

Kortom, het tijdschema voor de ontwikkeling, uitrol en het updaten van Android versies is krap. Nu hoor ik jullie al denken: ‘Maar, Apple lukt dat toch ook?’ Ja, inderdaad. Er is echter één heel groot verschil. Apple ontwikkelt haar smartphone OS alleen voor haar eigen toestellen. Dat betekent dus dat zij iOS perfect kunnen ‘afstemmen’ op een beperkte lijst met hardware-componenten. Een lijst waar zij bovendien zelf de volledige controle over hebben.

Voor Google en het Android OS ligt dat iets anders. Dat moet zo ontwikkeld worden dat het niet alleen compatible is met de hardware van letterlijk vele tientallen toestelmerken en -fabrikanten, maar ook nog geschikt is om samen te werken met de eigen UX-features die veel fabrikanten aan het OS willen toevoegen. Denk aan Samsung’s One UI en OxygenOS van OnePlus.

Daarbij komt dat, ondanks dat de Android 12 update de grootste is in zeven jaar tijd, de vernieuwingen die elk jaar in het Android OS gestopt worden, bij lange na niet meer zo groot en innovatief zijn als bij de eerste zeven versies van het smartphone OS. Misschien is het verstandiger om over te stappen op een nieuwe Android versie elke twee jaar. En dan in het tussenliggende jaar een ‘grote’ incrementele update uit te rollen – los van de maandelijkse bugfixes en security updates. Ik denk dat veel toestelfabrikanten daar ook prima mee zouden kunnen leven.