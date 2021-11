Android 12 voor Galaxy S21 serie komt in zicht

Samsung heeft in een persbericht bekend gemaakt dat de fabrikant vandaag gestart is met de uitrol van de Android 12 update voor de Galaxy S21 serie. Dat wil zeggen, de uitrol van de One UI 4 gaat beginnen. Zoals altijd gebeurt dat in fases, zonder dat de fabrikant daarbij details geeft over welke landen wanneer exact aan de beurt zijn.

'Zo snel mogelijk'

Dat betekent dus ook dat niet bekend is wanneer de Nederlandse en Belgische Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra gebruikers de update mogen verwachten. Samsung beperkt zich tot de algemene mededeling dat men er vol voor gaat om iedereen zo snel mogelijk toegang te geven tot de best mogelijke smartphone ervaring. Over die weinig zeggende mededeling zou ik natuurlijk een hele flauwe opmerking kunnen maken, maar laat ik dat maar een keer niet doen nu.