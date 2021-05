​Google I/O 2021: veel AI, Android 12 en verbeterde Workspace

Google houdt deze week zijn techconferentie Google I/O 2021. Hoewel deze veelal is ingestoken op ontwikkelaars, heeft de keynote als kick-off een heleboel interessante vernieuwingen vanuit Google laten zien. De nieuwe look van Android 12 springt eruit, net als de verbeteringen van Google’s antwoord op Microsoft Teams: Workspace.



Android 12 gaat Material You met nieuw uiterlijk

De look van Android 12 moest anders, vond Google. Het komt onder de naam ‘Material You’ met een geheel nieuwe stijl vol kleuren. Het is mogelijk om de kleuren van het systeem aan te passen en je telefoon zo wat meer te laten aansluiten bij je outfit, je stemming of je hoesje. Belangrijker is echter het binnenwerk: Android 12 krijgt binnenkort een nieuw privacy-dashboard, waarvan de beta vanaf vandaag beschikbaar is. Hierin krijg je meer controle over welke data een app van je wil hebben.

Google Workspace wordt net even beter

De kunst van Teams is dat het allerlei mogelijkheden van Microsoft op één plek bij elkaar brengt. Tot nu toe heeft Google hier en daar wat moeite gehad om dat ook in zijn Workspace voor elkaar te krijgen. Het hoopt dankzij Smart Canvas een nieuwe stap te zetten in die richting. Smart Canvas is een soort projecttool waarin je bijvoorbeeld met zijn alleen kunt brainstormen, maar waarin je ook kunt linken naar andere Workspace-applicaties. Het is daarnaast mogelijk om in één keer een Meet-call te starten.

WearOS en Tizen gaan samen

Google en Samsung slaan de handen ineen. Niet dat ze samen smartphones of televisies gaan maken, maar wel een besturingssysteem voor wearables -vooral smartwatches-. Google had al zijn Wear OS en Samsung had Tizen, maar vanaf nu vormen die samen Wear. Het feit dat het nu één platform is zou ervoor moeten zorgen dat apps sneller laden, maar ook dat de batterij langer meegaat en dat is bij een wearable zeer welkom.