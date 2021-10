​Zo zit het met de uitrol van Android 12

Er wordt veel geschreven over Android 12, maar wie heeft de grote Android-update nou écht al op zijn telefoon? Weinig mensen. Dat komt omdat de uitrol ervan eerst naar Google Pixel-telefoons komt, voordat andere smartphones aan de beurt zijn. En laten die Google Pixel-telefoons nou helemaal niet zo goed leverbaar zijn.

Android 12 Android 12 is een update die Android visueel flink verbeteren. Als je een achtergrond aanpast, dan zorgt Android dat de kleuren in de rest van de menu’s en meldingen meekleurt. Daarnaast zijn er meer privacymogelijkheden, waardoor je bijvoorbeeld meer controle hebt over welke apps wat van je mogen weten. Daarnaast zijn er ook aanpassingen gedaan in locatie delen. Een Android-update werkt heel anders dan een update van iOS. Dat komt omdat iOS-toestellen van Apple zelf zijn, waardoor Apple alles kan voorbereiden en als update naar de toestellen kan sturen. Bij Android geldt dat er veel verschillende leveranciers zijn, die allemaal hun eigen schil om Android hebben gebouwd. Daarom is de ervaring op een Samsung-toestel beduidend anders dan op een OnePlus.

Eigen schil aanpassen Dat aanpassen van die schil aan de Android 12-update duurt wel even. Sommige leveranciers hebben er maanden voor nodig. Bovendien is een Android-update van oudsher altijd het eerst voor de toestellen die helemaal puur Google zijn, de Pixels dus. Dat geldt ook voor Android 12: Google Pixel 3, 4, 5 en de nieuwste 6 zijn allemaal eerst aan de beurt als het gaat om de nieuwe versie van het besturingssysteem. Sinds 19 oktober hebben de zojuist genoemde Google Pixel-telefoons de update gekregen en voor de rest van de smartphones is het nog afwachten. Samsung heeft in ieder geval gezegd Samsung Galaxy S20, S21, S10, A32, A72, A51 en Note 20 worden voorzien van de nieuwe Android-variant. Wanneer precies? Dat is onbekend. Nokia heeft toegezegd in ieder geval X(R)20, X10, G20 en G10 van een update te voorzien.

OnePlus OnePlus is van plan om de OnePlus Nord, Nord 2, 7, 8 en 9 te updaten (en de telefoons die hiervan afgeleid zijn, zoals 9 Pro en 8T). Meestal is OnePlus een van de eersten, maar op dit moment is Android 12 hierop nog niet beschikbaar. Motorola staat niet bekend als een merk dat snel meegaat in updates, dus dat zal hier waarschijnlijk ook het geval zijn. Toch krijgen uiteindelijk veel toestellen wel de upgrade, waaronder Motorola Moto G100, G30, G20, G10 en Edge 20. Bij Xiaomi ben je ook met een low budget-toestel aan het goede adres voor Android 12. Wanneer de update komt, dat is onbekend, maar het geldt in ieder geval voor Poco F3, F2, X2 en X3, plus Mi 11, Mi 10, Redmi 10 en Redmi 9. Bij Oppo kunnen Find X3, Find X2, Reno 4 en A94 rekenen op Android 12 met Oppo’s eigen ColorOS-schil. Welke LG-telefoons de update krijgen (als ze hem al krijgen), is nog niet bekend. Sony’s Xperia 1 III, 5 III, 5 II en 10 III krijgen de update wel.

Google Pixel Kortom, er is nog veel onduidelijkheid rondom de uitrol van Android 12. Heb je een Google-smartphone, dan heb je ‘geluk’, al is ook hiervan de uitrol nog bezig en moet je misschien nog even wachten voor hij daadwerkelijk op jouw toestel is aangekomen. Hopelijk volgen de andere telefoonleveranciers snel, want onze handen jeuken om met Android 12 aan de slag te gaan.