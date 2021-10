Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben een 'eigen' processor en vier jaar OS-updates

Google heeft gisteren haar jaarlijkse smartphone onthulling gedaan. De namen van de twee nieuwe toestellen, en enkele specs, waren al langer bekend. En nu zijn de Pixel 6 en Pixel 6 Pro dan ook officieel aan de wereld getoond. Een wereld waarin de nieuwe smartphones overigens lang niet in alle landen beschikbaar zullen komen. Nederland en België worden vooralsnog overgeslagen. De echte fans zullen dus naar Duitsland, Frankrijk of de ‘grijze importkanalen’ moeten uitwijken.

Eigen processor, meer OS-updates

Zoals zoveel nieuwe (Android) smartphones hebben ook de nieuwe Pixel modellen geen écht grote innovaties meer aan boord. Ik bedoel, 6+ inch FullHD(+) AMOLED schermen, 40+ megapixel camera’s, 8 of 12 GB RAM, 128, 256 of 512GB geheugen en een accu van rond de 5000 mAh vind je tegenwoordig in vrijwel alle smartphones van 400 euro en meer.

De enige échte vernieuwing is het feit dat Google besloten heeft de Pixel 6 en Pixel 6 Pro uit te rusten met een processor uit haar eigen keuken. Die Tensor soc kwam de afgelopen weken al vaker in het nieuws. Hij is voorzien van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld om te leren hoe het toestel gebruikt wordt en daar vervolgens de prestaties op af te stemmen.

Ook nieuw is de belofte van Google dat de Pixel smartphones, die altijd al als een van de eersten de nieuwste Android versie ontvangen, nu minimaal vier OS-updates zullen krijgen. In het geval van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro betekent dat dus t/m Android 16. Af fabriek worden de nieuwe Pixels standaard al voorzien van Android 12.