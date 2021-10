​Wat we tot nu toe weten over Google Pixel 6

Op 19 oktober is het zover: dan gaat Google zijn nieuwe Pixel-telefoons aankondigen. Het zou gaan om twee toestellen: Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro. Op zich heeft Google al wel wat gezegd over de nieuwe telefoons, die bijvoorbeeld gebruikmaken van Google’s eigen Tizen-chip. Toch zijn er ook veel geruchten en ook die nemen we mee.

Tizen-chip Die Tizen-chip heeft een focus op kunstmatige intelligentie en machine learning, waardoor het bijvoorbeeld in staat is om een vage foto van je kat wat scherper te maken. De intelligentie kan ‘zien’ dat een foto bewogen of onscherp is en zal deze aanpassen. Hetzelfde geldt voor video: de witbalans wordt automatisch aangepast. Een gloednieuwe chip die we niet zo goed kennen, waardoor de launch van deze smartphones net even spannender is dan normaal. De toestellen draaien op het gloednieuwe Android 12, dat net een week uit is. Het is alleen nog op bijna geen enkele telefoon beschikbaar, dus alleen hierom wordt er al reikhalzend uitgekeken naar die gloednieuwe Pixels. De Pixel 6 zou een 6,4 inch AMOLED-scherm hebben dat op 90 hertz ververst en de Pixel 6 Pro biedt een 120 hertz verversingssnelheid op zijn 6,7 inch AMOLED-scherm.

Google Pixel 6 Qua werkgeheugen moet Google Pixel 6 het doen met 8GB versus 12GB op de Pro-variant. Beide telefoons zijn beschikbaar in een opslaggeheugen van 128 en 256 GB, maar Pro is er ook in 512 GB. Qua camera’s hebben beide smartphones aan de achterzijde een 50 MP hoofdcamera met een 12 MP ultragroothoeklens. Pro heeft daarnaast nog een telelens van 48 MP. De selfiecam op Pro is 12 megapixel, versus 8 megapixel op de gewone Pixel 6. De accugrootte zijn 4.614 mAh voor Google Pixel 6 en 5.000 mAh voor Google Pixel 6 Pro. De toestellen zouden beschikbaar zijn vanaf 650 euro voor Pixel 6 en Pixel 6 Pro vanaf 900 euro. Google zou voor deze smartphones voor vijf jaar beveiligingsupdates beloven, maar of dat ook geldt voor de updates van Android, dat is nog onbekend. Dit werd gelekt door de bekende lekker Evan Blass, die ons ook al verraste met allerlei foto’s die hij in zijn online zoektocht had ontdekt.

Beschikbaar in Nederland Het gerucht gaat dat de toestellen op 28 oktober beschikbaar komen, nadat ze op 19 oktober door Google worden aangekondigd. Waarschijnlijk krijgen we ze weer niet in Nederland, want onze Google-store slaat ons altijd over, maar je kunt ze wel ‘importeren’ (gewoon bestellen dus) in Frankrijk en Duitsland, waar de Google-winkels ze wel aanbieden. De Pixel 6 zou verschijnen in roze, blauwgrijs en zwart, waarbij Pro een zwartgrijze en een oranje variant krijgt.