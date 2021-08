​Google Pixel 5a 5G is bijzonder door.. zijn grotere accu

Het is al een tijdje gaande: smartphones van verschillende merken lijken steeds meer op elkaar. Ook binnen één merk is de ene na de andere smartphone een kopie van de vorige. Google heeft Pixel 5a 5G geïntroduceerd, met als bijzonderheid een grotere accu en een groter scherm.



Google Pixel 5a 5G

Google Pixel 5a 5G is de opvolger van Pixel 4a 5G. Google pakt het niet heel vernieuwend aan met deze telefoon, want de enige grote aanpassing zijn het 6,34 inch scherm, waarmee deze Pixel de grootste is tot nu toe. Dat betekent echter ook een grotere accu: de batterij is 4680mAh. Vooralsnog is de smartphone alleen aangekondigd voor de Verenigde Staten en Japan. Hij kost 449 dollar (383 euro).

Het scherm heeft een verversingssnelheid van slechts 60 Hertz en een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het toestel is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 765G-processor en het draait op Android 11. Het toestel heeft een IP-rating van 67, wat betekent dat hij goed tegen water kan.